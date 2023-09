Alarde de Bayonne : Fontarrabie se pare de festivités

La célébration de l’Alarde rend hommage à la résistance héroïque de la ville basque face à l’armée du roi Louis XIII lors du siège de 1638. Cette festivité traditionnelle de six jours connaît son apogée ce lundi 11 septembre, clôturant ainsi une semaine de commémoration et de joie. Les habitants de la ville se réunissent pour perpétuer les valeurs de courage et de détermination qui ont permis à leurs ancêtres de triompher face à l’ennemi. Les rues sont ornées de drapeaux et les musiques et danses traditionnelles résonnent dans les rues. Cette célébration est une occasion de renforcer les liens sociaux et culturels de cette communauté basque unique et de transmettre leur patrimoine ancestral aux générations futures.

La célébration de la résistance de Fontarrabie en 1638

Chaque année, la ville basque de Fontarrabie célèbre l’Alarde, une procession militaire et civile en hommage aux anciennes milices locales et à leur résistance lors du siège de la ville par les troupes de Louis XIII en 1638. La fête représente le point d’orgue de six jours de festivités et rassemble une vingtaine de compagnies issues des différents quartiers de la ville. Les bataillons, essentiellement composés d’hommes, sont menés par des « cantinières », incarnées par de jeunes femmes qui défilent au pas, armes à la main et flûtes à la bouche.

Une dimension religieuse et une symbolique militaire

Outre sa symbolique militaire, la célébration possède une dimension religieuse. Les habitants, assiégés par les troupes françaises, avaient promis à la Notre-Dame de la Guadalupe d’organiser une procession en son honneur si elle les aidait à vaincre l’armée de Louis XIII. Pour les participants de l’Alarde, la fête représente l’occasion de se réunir en famille ou entre amis et de perpétuer des coutumes et une histoire commune. La célébration est également observée dans d’autres communes du Pays-Basque comme à Irun.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA