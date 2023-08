Alan, le parfait sosie de C. François, émerveille la foule à Barsac ! 💃🕺🎶 concert fête rentrée sosie ClaudeFrançois

Alan, également connu sous le surnom de ‘l’imitateur ultime’ fera son apparition sur scène lors de l’événement célébrant la fin de l’été, le samedi 2 septembre 2023. Et à la grande surprise des fans venant assister à la fête dans la charmante ville de Barsac, en Gironde, il exhale l’essence même de la légende de la chanson française, Claude François. Les spectateurs peuvent se préparer à vivre une expérience incroyablement immersive, avec des costumes et une chorégraphie si proches des performances originales que personne ne pourra différencier l’original de la copie. Avec leur capacité à inviter des sensations datant d’une autre époque, ils seront transportés dans une soirée rétro incontournable pour inaugurer la nouvelle saison.

Claude François à l’honneur à Barsac en 2023

La commune de Barsac, en Gironde, a prévu de célébrer la rentrée de septembre 2023. Le Parc Montalivet sera le lieu de la fête du 1er au 3 septembre initiée par le nouveau comité des fêtes. Le week-end débutera le vendredi soir avec l’ouverture de la fête foraine et se poursuivra le lendemain avec un marché gourmand nocturne en présence de banda et majorettes de Nouvelle-Aquitaine. Et pour animer la soirée, Alan, chanteur et double de Claude François, sera présent pour interpréter les tubes de l’artiste.

Alan le sosie de Claude François

Alan, connu pour avoir joué dans le film « Podium » en 2004 avec Benoit Poelvoorde, est déjà venu à Barsac et rejoint avec plaisir la fête de 2023. Il se produira en concert le 2 septembre et est heureux de pouvoir donner du rêve et recevoir de l’affection du public. Alan est un artiste complet qui a plus de 25 ans de carrière à son actif et s’est produit dans des lieux prestigieux tels que l’Olympia à Paris ou encore des croisières.

Réactions positives de la part du nouveau comité des fêtes et de la commune

Le président du nouveau comité des fêtes de Barsac, M. Lamothe, se réjouit de cette collaboration avec Alan, un artiste talentueux et humble, révélant que le chanteur a été réservé depuis plus d’un an pour l’événement. En somme, cette fête de la rentrée s’annonce être un moment fort pour la région.

