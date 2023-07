Alain Delon contesté par Hiromi Rollin pour plaintes de ses enfants

Le lendemain de l’apparition des enfants d’Alain Delon à partager leurs préoccupations, une enquête de première instance a été lancée contre une certaine dame, qui, en tant que fidèle accompagnatrice de l’éminent acteur, aurait été impliquée dans des actes de harcèlement moral. Les allégations d’accusation semblent avoir été suffisamment graves pour qu’une enquête lectorale soit entreprise et pour que des mesures juridiques soient prises. Les informations disponibles suggèrent qu’il y a de fortes preuves corroborantes qui semblent appuyer les revendications des plaignants et justifier des actions contre l’accusé.

La dame de compagnie d’Alain Delon, Hiromi Rollin, conteste l’ensemble des faits qui sont reprochés par les enfants de l’acteur. Mis en cause dans deux plaintes pour des faits de harcèlement moral, violence, abus de faiblesse et maltraitance animale, Hiromi Rollin, via son avocat Yassine Bouzrou, a réagit en annonçant sa plainte contre les membres de la famille Delon et les gardes du corps pour des violences volontaires. Retour sur les faits reprochés et les raisons d’un tel coup d’éclat.

Faits et accusations

Les plaintes déposées par les enfants d’Alain Delon à l’encontre de Hiromi Rollin sont multiples et graves. La première plainte a été déposée par Anthony Delon pour des faits de harcèlement moral, de violence sur une personne vulnérable, d’abus de faiblesse et d’acte de cruauté envers un animal. La seconde, déposée par Anouchka, Anthony et Alain-Fabien, porte sur des accusations de harcèlement moral, de détournement de correspondances et de maltraitance animale. Dans cette dernière plainte, il est reproché à la dame de compagnie d’Alain Delon une attitude dénigrante et agressive envers Alain Delon et ses enfants, ainsi que des agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages du célèbre acteur. Enfin, les plaignants évoquent également des coups portés au chien d’Alain Delon.

Réaction de Hiromi Rollin

Face à ces accusations, Hiromi Rollin a décidé de ne pas en rester là. Elle conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et annonce qu’elle déposera à son tour une plainte pour des faits de violences volontaires aggravées subies le 5 juillet 2023 et constatées par un certificat médical. Son avocat, Yassine Bouzrou, a précisé que cette plainte visera les membres de la famille Delon ainsi que les gardes du corps.

Enquête préliminaire

Une enquête préliminaire a été ouverte suite aux deux plaintes déposées par les enfants d’Alain Delon. Elle a été confiée à la section de recherches d’Orléans et à la brigade de recherches de Montargis (Loiret). Cette enquête devra donc faire la lumière sur les faits reprochés à Hiromi Rollin ainsi que sur les éventuelles violences subies par cette dernière. En attendant les conclusions de cette enquête, il est difficile de se faire une idée précise sur la réalité des accusations portées à l’encontre de la dame de compagnie d’Alain Delon. Il faudra donc attendre la suite des événements pour en savoir davantage.