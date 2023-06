« Air Defender 23 »: L’Otan démarre lundi son plus grand exercice aérien jamais organisé

L’exercice se poursuivra jusqu’au 23 juin et rassemblera environ 250 appareils militaires provenant de 25 nations membres et alliées de l’OTAN.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a commencé, le lundi 12 juin, son plus grand exercice de manœuvres aériennes, coordonné par l’Allemagne et ayant pour objectif de démontrer l’unité de ses membres face aux menaces potentielles, notamment de la Russie. L’exercice « Air Defender 23 » se déroulera jusqu’au 23 juin et rassemblera près de 250 aéronefs militaires provenant de 25 pays membres et partenaires de l’OTAN, y compris le Japon et la Suède, ce dernier étant candidat à l’adhésion à l’Alliance.

Jusqu’à 10 000 personnes prendront part à ces exercices visant à améliorer l’interopérabilité et la protection contre les drones et les missiles de croisière en cas d’attaque contre des villes, des aéroports ou des ports situés sur le territoire de l’OTAN. L’exercice comprendra une formation opérationnelle et tactique, principalement en Allemagne, mais également en République tchèque, en Estonie et en Lettonie.

Un message à destination de la Russie

Cet exercice a été créé en 2018, en partie en réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, même s’il ne vise pas spécifiquement « personne », selon le général Ingo Gerhartz, chef de l’armée de l’air allemande, lors de la présentation de l’exercice. L’OTAN est déterminée à protéger « chaque centimètre » de son territoire, mais il n’y aura « aucun vol, par exemple, en direction de Kaliningrad », l’enclave russe qui borde la Pologne et la Lituanie, membres de l’OTAN, a-t-il ajouté. « Nous sommes une alliance défensive et c’est ainsi que cet exercice est planifié », a insisté le général.

Toutefois, ces manœuvres ont également pour objectif d’envoyer un message, notamment à la Russie, a expliqué l’ambassadrice des États-Unis en Allemagne, Amy Gutmann, lors d’un point presse.