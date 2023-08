Aidez cette famille à soulager les douleurs de leur maman grâce à cette machine.

Au cours de l’automne 2022, Aude et son époux Cyril, un couple résidant dans la belle région du Val d’Anast en Ille-et-Vilaine, ont décidé de lancer une collecte en ligne pour solliciter le financement d’un dispositif de stimulations magnétiques. Le butfixé étant de s’offrir un soulagement quant à leurs affections malaises chroniques et les soucis neurologiques récurrents que subit la maman de trois merveilleux petits bambins. Il leur faut ces appareils derniers cris pour éviter de subir ces douleurs intenses et amoindrir leur quotidien.

Troubles neurologiques : une machine pour soulager les douleurs

Aude et Cyril, habitants d’Ille-et-Vilaine, ont lancé un appel aux dons en automne 2022 pour financer une machine de stimulation magnétique qui peut soulager les douleurs neurologiques. Plus de 230 donateurs ont participé à cette cagnotte en ligne. La machine coûte environ 20 000 euros et la famille ne pouvait se permettre cet investissement.

Le 23 août 2023, Aude et Cyril récupèrent enfin la machine à stimulation magnétique périphérique au CHU de Rouen, qui devrait atténuer ses douleurs, réduire ses tremblements et la faire gagner en autonomie. Aude est atteinte d’une maladie qui s’apparente au syndrome d’Ehler-Danlos, une maladie rare qui touche une personne sur 150 000 et engendre des troubles neurologiques fonctionnels.

Une mobilisation qui a permis d’acheter la machine

La collecte de fonds de la famille sur internet a permis de recueillir plus de 14 000 euros en moins d’un an. Les élèves du collège et du primaire Sainte-Marie du Val d’Anast ont organisé différents évènements pour récolter des fonds. En plus des donations, plusieurs associations et commerces ont également contribué aux dons. La famille a donc pu réunir la totalité de la somme nécessaire à l’achat de la machine.

Une association pour partager leur expérience

La famille a créé l’association « Ensemble pour un nouvel envol ». Son objectif est de faire connaître la maladie dont souffre Aude, partager son expérience, aider et informer les personnes malades en difficulté financière face aux dépenses non prises en charge. La famille poste régulièrement des photos et des vidéos sur Instagram et Facebook pour tenir au courant leurs donateurs et le grand public de l’évolution de l’état de santé de Aude. L’association a également mis en ligne une cagnotte pour financer l’achat d’une voiture adaptée pour Aude.

Aude a retrouvé la confiance en l’avenir

Grâce à la machine, Aude a retrouvé la confiance en l’avenir. Elle envisage une reconversion professionnelle vers la médiation animale. En ce moment, elle essaie de faire valider son permis de conduire. La prochaine étape sera de trouver les financements pour pouvoir acheter une voiture adaptée pour pouvoir se déplacer seule. Elle veut reprendre une activité, mais jusqu’à présent, elle est enfermée dans son corps et dans sa maison.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA