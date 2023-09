Aidez à acheter une peinture de 140 mètres de long pour le musée

Le musée d’art contemporain de Lyon prévoit de mettre en place une campagne de financement participatif pour obtenir une œuvre d’art imposante. Celle-ci est une toile gigantesque de Sylvie Selig qui s’étend sur une longueur de 140 mètres et qui n’a jamais été entièrement dévoilée au public. Cette initiative soulève des interrogations quant au financement de l’art contemporain et à la démocratisation de l’accès à la culture. Mais avant de développer ces réflexions, il convient de s’attarder sur cette œuvre majestueuse qui, à elle seule, fascine les amateurs et les curieux. Qui est Sylvie Selig ? Quelle est son inspiration ? Comment cette toile colossale a-t-elle été conçue ? Autant de questions qui suscitent l’intérêt et l’impatience de tous ceux qui espèrent découvrir cette fresque monumentale. En effet, comment résister à la curiosité d’admirer une œuvre d’art de cette dimension, dont l’impact visuel ne manquera pas de susciter une multitude d’émotions chez les visiteurs ? Le musée d’art contemporain de Lyon, en la choisissant pour enrichir sa collection, prend un risque financier important mais s’engage également dans une démarche de valorisation et de reconnaissance des artistes contemporains, qui méritent d’être mis en lumière. Il reste à voir si cette collecte populairesatteindra les objectifs fixés et permettra au musée de donner vie à cette toile hors norme. Dans tous les cas, c’est l’occasion de s’interroger sur la place de l’art contemporain dans notre société et sur les enjeux culturels qu’il soulève.

Le tableau de Sylvie Selig

Le musée d’art contemporain de Lyon a lancé une campagne de financement participatif pour acquérir une œuvre monumentale de l’artiste Sylvie Selig : un tableau mesurant 140 mètres de long, intitulé River of no return, en référence à un film américain de 1954. L’œuvre n’a jamais été exposée dans son intégralité et a été négociée pour 140 000 euros. Pour cet achat, le musée en appelle à la générosité en lançant une souscription publique auprès des particuliers et des entreprises.

Une particularité lyonnaise

Le musée d’art contemporain de Lyon, possédant l’une des collections les plus importantes d’Europe, est réputé pour ses œuvres de grandes dimensions. La collection inclut notamment Stronghold, une création de Kusmirowski, un cylindre de 883m³, Cultural Melting Bath de Cai Guo-Qiang qui pèse 38 tonnes et Le Navire d’Ilya Kabakov, composé de 1896 éléments différents. Des œuvres de Sylvie Selig avaient été exposées lors de la dernière Biennale d’art contemporain à Lyon, marquant l’appréciation de l’artiste par le public et les commissaires d’exposition.

Calendrier et exposition

Le musée a lancé la première étape de son appel à financement participatif pour faire connaître son projet, et la collecte sera ouverte mi-octobre, se terminant fin novembre. Une commission scientifique composée d’experts se réunira début 2024 pour valider l’acquisition. L’œuvre sera exposée en mars 2024 et pourra être observée dans son intégralité. Cependant, une vidéo présentant l’œuvre sera dévoilée au fur et à mesure que les dons arriveront sur le site. Le tableau représente « une odyssée sur une rivière de trois personnages, deux garçons et une fille et leur rencontre avec l’art« , explique l’artiste. Les dons sont déductibles des impôts, souligne la chargée du développement du musée, qui reconnaît les donateurs par des invitations et des cadeaux.

