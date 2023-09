Aide alimentaire en Isère en péril : les Restos du coeur lancent un appel à l’aide.

Les Restos du coeur tirent la sonnette d’alarme alors que l’hiver approche à grands pas. En effet, depuis le début de cette année, le nombre de personnes dans le besoin en Isère ne cesse d’augmenter à cause de l’inflation galopante, tandis que les coûts de fonctionnement des associations continuent de grimper. Les bénévoles et les membres des Restos constatent avec inquiétude cette situation préoccupante qui met en péril l’équilibre de l’association. Le constat est amer pour ces âmes généreuses qui ne comptent pas leurs heures ni leur énergie pour soulager la misère humaine. Cette hausse du nombre de bénéficiaires s’ajoute aux difficultés d’approvisionnement rencontrées par les Restos du coeur ces dernières années, et complique sérieusement la mission de l’association qui se bat au quotidien pour subvenir aux besoins vitaux des plus démunis. Les Restos du coeur ont donc plus que jamais besoin de votre solidarité et de votre engagement pour poursuivre leur action indispensable auprès de ceux qui souffrent.

Les Restos du Coeur en difficulté

Les Restos du Coeur lancent un cri d’alarme deux mois avant leur campagne d’hiver. Depuis le début de l’année, le nombre de bénéficiaires a augmenté en Isère en raison de l’inflation, alors que les coûts de fonctionnement des associations progressent également. Cette situation met en difficulté l’organisation créée par Coluche en 1985.

Une augmentation du nombre de bénéficiaires

Le nombre d’inscrits dans le département de l’Isère a augmenté de 30% cette année, et de 50% dans certains centres de l’agglomération grenobloise. Les responsables des centres des Restos du Coeur disent être submergés, car ils n’ont pas suffisamment de denrées alimentaires pour fournir tous les bénéficiaires. Les personnes accueillies sont principalement des familles monoparentales, des travailleurs à temps partiel et des étudiants.

Une chute des dons alimentaires

La situation est aggravée par la baisse des dons de nourriture provenant des grandes surfaces et une augmentation des prix des denrées achetées. En Isère, la Banque alimentaire prévient d’une augmentation alarmante des demandes, soit une augmentation de 20% au premier trimestre 2023, deux fois plus que la moyenne nationale. Il manque 50 000 litres de lait pour la fin de l’année à cause de l’inflation sur les prix. Les associations attendent une aide des pouvoirs publics pour faire face aux difficultés.

Les pouvoirs publics sollicités

Les Restos du Coeur et d’autres associations en Isère sollicitent l’aide des pouvoirs publics. L’Etat a promis une aide de 15 millions d’euros et la famille Arnault, propriétaire de LVMH, a offert 10 millions d’euros pour lutter contre la pauvreté. Néanmoins, ces promesses attendent leur concrétisation. Les associations espèrent encore une aide urgente pour éviter une situation encore plus compliquée à l’approche de l’hiver.

