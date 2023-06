Agriculture: futurs alpagistes en Haute-Savoie – Immersion au lycée agricole

Les étudiants d’un établissement d’enseignement agricole situé en Haute-Savoie suivent une formation pour maîtriser leur futur profession. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés, ils se lancent tous ensemble à la découverte des pâturages d’altitude.

Elles donnent le rythme, et les élèves suivent. Ils ont tous quitté l’école agricole pour rejoindre le col de Plan Bois et l’alpage de Grande Montagne. « C’est un jour particulier, c’est un peu le but ultime de notre école : c’est l’alpage », souligne une lycéenne. Les bêtes sont aussi impatientes que Lisa, l’alpagiste. Elle guide le troupeau et les futurs agriculteurs. « Le but est de pouvoir leur donner goût à la montagne », précise-t-elle.

L’avenir de l’agroécologie ?

Parmi eux, il y a des collégiens, des lycéens et d’autres étudiants en reconversion agricole, comme Alex. « Pour la découverte et dans un super décor », explique-t-il. Louisa enseigne cette vie à 1 650 mètres d’altitude, avec 40 vaches laitières. C’est un alpage unique en France devenu un outil pédagogique. « On vient transmettre des savoir-faire qui sont ancestraux et qui sont l’avenir en termes d’agroécologie », affirme Emilie Fontaine, directrice de l’école d’agriculture de Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie).