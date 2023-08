Agriculteurs de Seine-et-Marne plantent des fleurs pour sauver les abeilles

Tous les cultivateurs qui habitent dans la région du Pays de l’Ourcq mettent la main à la pâte en prenant part à la pollinisation en plantant de vastes étendues de fleurs pour les abeilles. Cette astuce est une façon écologique de s’impliquer dans la biodiversité de leur terre. Ces cultures attirent et nourrissent les pollinisateurs, tels les abeilles, les papillons et d’autres insectes bénéfiques. En semant ces champs fleuris, les agriculteurs contribuent à soutenir les populations d’abeilles qui sont cruciales pour la sécurité alimentaire. Ce genre d’initiative est vital pour maintenir l’équilibre environnemental de la région et aider la nature à être plus résiliente face aux changements climatiques.

Des bandes de fleurs pour favoriser la pollinisation

Le syndicat cantonal des exploitants agricoles de Lizy-sur-Ourcq a créé des bandes de fleurs à l’entrée des villages du Pays de l’Ourcq pour favoriser la pollinisation des abeilles. Ils ont sélectionné une dizaine d’espèces de fleurs adaptées à la production de miel en faisant appel à des apiculteurs professionnels. Depuis sept ans, les agriculteurs du Pays de l’Ourcq sèment des champs de fleurs pour participer à la préservation de la biodiversité.

Prolonger la période de fleuraison

Actuellement, le territoire compte une quinzaine de parcelles fleuries, mais cela dépend de leur charge de travail agricole et de la météo. L’objectif est de semer le plus tard possible vers mai pour avoir des fleurs jusqu’à fin juillet. La pollinisation des champs suit donc son cours toute la période estivale, et les agriculteurs recommandent une visite au hameau de Vincy-Manœuvre, où se trouve leur plus belle bande de fleurs.

Une initiative pour préserver la biodiversité

Les bandes de fleurs que les agriculteurs sèment ne leur rapportent rien, mais ils espèrent ainsi participer à la préservation de la biodiversité. Les bandes de fleurs ont été bien accueillies par les habitants et les touristes, qui peuvent ainsi admirer une multitude de couleurs à l’entrée des villages du Pays de l’Ourcq.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA