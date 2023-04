Agriculteurs alsaciens ouvrent food truck pour vendre leurs produits et valoriser savoir-faire

Un duo d’exploitants agricoles originaires d’Alsace a choisi de commercialiser leurs produits via un camion-restaurant. Ce véhicule de restauration mobile leur offre l’opportunité de nouer des relations avec leur clientèle et de mettre en avant leur expertise et compétences.

Quel est le secret d’un bon burger ? Selon Aline Moser, gérante du camion-restaurant Fou d’Angus à Hoerdt (Bas-Rhin), il consiste à ce que le burger soit « 100% local et sans aucun ingrédient qui ne dépasse les 5 km ». Aline et son partenaire Mickaël Gangloff ont installé leur food truck dans une zone industrielle, utilisant du pain provenant d’un boulanger local, des légumes d’un maraîcher voisin et des steaks provenant de leur propre ferme. Chaque jour, ils préparent près de 40 burgers.

Des prix entre 9,80 euros et 11,80 euros

Après le coup de feu du midi, ces éleveurs à double casquette retournent à leur champ pour s’occuper de leurs 40 vaches Angus élevées en plein air. Les deux trentenaires ont eu l’idée de créer leur camion-restaurant il y a trois ans « pour valoriser les bas morceaux », explique Aline Moser. Leur défi consiste à produire non seulement leur propre viande, mais aussi leurs pommes de terre pour des frites maison.

Leurs clients fidèles sont ravis de pouvoir déguster leurs produits locaux, même si cela coûte un peu plus cher que dans les fast-foods traditionnels. Pour savourer ce burger en circuit court, il faut compter entre 9,80 euros et 11,80 euros.