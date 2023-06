Agression petit-neveu Brigitte Macron: 2 condamnés (12 et 15 mois prison ferme), 3ème relaxé

Lors d’une audience au tribunal d’Amiens lundi, trois individus étaient sur le banc des accusés pour avoir attaqué Jean-Baptiste Trogneux en dehors d’un rassemblement protestant contre la modification du système de retraite.

Le tribunal d’Amiens a rendu son verdict. Deux individus ont été condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme, lundi 5 juin, suite à l’attaque de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, au cours d’un rassemblement contre la réforme des retraites. Un troisième homme a été acquitté.

Plus précisément, le suspect principal a été condamné à 30 mois de prison, dont 15 ferme, selon France Bleu. Un second prévenu a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Les peines infligées sont moins sévères que celles demandées par le procureur, qui avait requis quatre ans de prison dont six mois avec sursis pour le principal mis en cause, 36 mois dont six avec sursis pour le second et deux ans dont six mois avec sursis pour le dernier.

Ces trois hommes, âgés de 19, 22 et 35 ans, ont des profils marginaux, « des déclassés », a plaidé l’un de leurs avocats, Marc Blondet, cité par France Bleu lors de l’audience. Tous ont déjà été condamnés à plusieurs reprises: le principal suspect est sans domicile fixe et sous curatelle, et les deux autres ont des difficultés pour lire et écrire. « Ce sont des jeunes qui ont un parcours chaotique, notamment des difficultés d’ordre psychologique », a déclaré Marc Blondet lors de l’audience.