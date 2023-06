Agression gratuite toutes les 44 secondes : vrai ou faux selon Jordan Bardella ?

Le dirigeant du Rassemblement national déplore la situation d’insécurité en France, suite à l’attaque d’une femme âgée et de sa petite-fille à Bordeaux.

« Nous vivons dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes », a déclaré Jordan Bardella le mardi 20 juin sur Europe 1, suite à la diffusion d’une vidéo montrant la violente agression d’une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux. Des agressions « de la part de gens qui sont systématiquement les mêmes, c’est-à-dire généralement connus des services de police », a ajouté le président du Rassemblement national. Mais est-ce vrai ?

Une victime « toutes les 44 secondes »

Jordan Bardella reprend ici un chiffre souvent cité par l’extrême-droite, en particulier par la candidate de son parti Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle de 2022. Ce chiffre existe réellement, mais la manière dont il est présenté est trop vague ou même trompeuse. Il provient de l’étude Cadre de vie et sécurité, réalisée par l’Insee pour l’année 2018. Selon cette étude, 710 000 personnes affirment avoir été victimes d’une agression pendant l’année 2018. Réparti sur 365 jours, cela correspond effectivement à une nouvelle victime toutes les 44 secondes. Ce chiffre a connu des fluctuations au fil des années (887 000 en 2008, 695 000 en 2010), mais montre une tendance à la baisse.

Cependant, ce chiffre concerne les victimes et non les agressions, car il est possible que plusieurs personnes aient été victimes de la même agression, ce qui ferait que le nombre total d’actes serait inférieur au nombre de victimes. En réalité, l’étude de l’Insee permet de compter les victimes plutôt que les agressions.

De même, l’étude ne permet pas de dire si ces agressions étaient « gratuites » ou non, contrairement à ce qu’affirme le président du Rassemblement national, car il manque des informations sur ce qui s’est réellement passé et sur le contexte. De plus, l’étude ne fournit aucune information sur les antécédents des agresseurs, donc elle ne permet pas non plus de dire qu’ils sont « systématiquement les mêmes » ni « généralement connus des services de police ».

Une agression toutes les minutes et demie, selon les forces de l’ordre

Les seuls autres chiffres sur les agressions disponibles proviennent des forces de l’ordre. Ces chiffres ne concernent que les faits constatés par les autorités, ils ne représentent donc pas une vision globale des agressions en France. D’autant plus que, selon l’enquête de l’Insee, seulement une victime sur quatre porte plainte. Selon les chiffres du service de statistique du ministère de l’Intérieur, il y a eu 240 200 agressions en 2018, soit trois fois moins que le nombre de victimes rapporté par l’Insee. En appliquant le même calcul, cela fait une agression toutes les minutes et demie.

Quant au profil des agresseurs condamnés, la seule chose qu’il est possible de dire est que, selon l’Insee, 40% des personnes condamnées pour des violences volontaires en 2019 avaient déjà été condamnées pour une infraction auparavant.