Agression d’un enfant de 8 ans, Kenzo, atteint de cancer lors Ajaccio-OM : Témoignage mère

Le jeune garçon, atteint d’un cancer, réalisait un de ses rêves en allant voir le match de l’Olympique de Marseille, son club de football préféré, à Ajaccio. Cependant, il a été malheureusement malmené par des fans corses.

Le dimanche 4 juin, Amandine, la mère de Kenzo, un jeune garçon de 8 ans atteint d’un cancer, raconte l’agression dont son fils a été victime la veille par des supporters d’Ajaccio, en marge du match entre l’ACA et l’OM au stade François-Coty d’Ajaccio. Kenzo et ses parents étaient en loge et le garçon portait un maillot de l’OM grâce à l’initiative du Rotary Club et de la présidente d’Air Corsica. L’enfant, originaire de Roquefort-la-Bédoule, dans les Bouches-du-Rhône, avait exprimé son rêve de rencontrer les joueurs olympiens lors d’un événement organisé par l’association Des coccinelles rouges pour Thomas, dont Kenzo est membre, et qui a pour but d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants atteints de cancer.

« Nous n’arrivons pas à nous en remettre », confie Amandine, encore choquée par l’incident. Elle explique que les supporters corses sont montés et ont commencé à proférer des insultes à l’encontre de son fils. La mère tente de les raisonner en leur expliquant que Kenzo est un enfant atteint d’un cancer qui est là pour réaliser ses rêves. Malgré cela, les agresseurs poussent Amandine, qui tombe et se fait marcher dessus. « Ils étaient 15, je ne pouvais rien faire », avoue-t-elle à France Bleu Provence.

Les supporters font alors irruption dans la loge, agressent le père de Kenzo et poussent le jeune garçon, qui chute et se cogne le visage contre un siège. Ils arrachent ensuite les maillots de l’OM et les brûlent en lançant des insultes à la famille.

Soutien et condamnation des actes ont afflué après cette agression. Le maire d’Ajaccio, Stéphane Braggia, exprime sur Twitter son « total soutien » à la famille et évoque « une inquiétante perte des valeurs ». Le club de l’AC Ajaccio condamne également ces « actes inqualifiables » et promet de « faire toute la lumière sur ces agissements honteux », assurant qu’il portera plainte dès que les coupables seront identifiés.

De son côté, un journaliste de France 3 Corse Via Stella a été agressé par des supporters marseillais près du stade. Le directeur du réseau France 3, Philippe Martinetti, annonce avoir porté plainte. Le parquet d’Ajaccio a ouvert deux enquêtes pour « violences en réunion » afin d’élucider ces affaires.