Agression choquante à Bordeaux : la famille crie à l’indécence !

La famille des personnes agressées violemment lors de l’incident survenu le lundi 19 juin à Bordeaux condamne fermement l’utilisation politique qui a été faite de cet événement tragique. Profondément choquée, elle exprime également son indignation face à la diffusion médiatique des images de l’agression, sans avoir été préalablement consultée ou autorisée. Cette récupération politique et cette médiatisation intempestive ne font qu’aggraver la douleur des victimes et de leurs proches, déjà éprouvés par cette terrible épreuve. Il est regrettable de constater que certains cherchent à tirer profit de la souffrance d’autrui, au lieu de promouvoir une réflexion constructive sur les mesures à prendre pour lutter contre la violence et assurer la sécurité de tous. La famille tient à souligner que son unique préoccupation est de soutenir ses membres touchés par cette agression traumatisante et de se reconstruire dans la sérénité, loin des manipulations politiques et des approches sensationnalistes des médias.

L’agression qui fait débat

La famille des victimes de l’agression violente survenue à Bordeaux le lundi 19 juin, exprime son indignation quant à la récupération politique qui a été faite autour de cet événement. Elle dénonce également la diffusion médiatique des images de l’agression, réalisée sans son consentement.

Cette affaire a suscité de nombreux commentaires et débats. Les images de l’agression subie par une grand-mère de 73 ans et sa petite-fille de 7 ans ont été largement diffusées et ont fait couler beaucoup d’encre. Le collectif Nemesis, se présentant comme étant « féministe et identitaire », le compte Info Bordeaux, proche de l’extrême-droite, Eric Zemmour, ainsi que l’ancien maire LR de Bordeaux Nicolas Florian (qui a depuis effacé sa vidéo) font partie des principaux acteurs ayant diffusé ces images. Suite à cela, de nombreux commentaires ont été formulés, soulevant souvent l’origine ethnique de l’agresseur, le qualifiant même parfois à tort de migrant.

« Je fais un lien entre l’immigration anarchique et la hausse de l’insécurité dans la rue », a notamment déclaré Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national sur BFM. Dans un tweet, elle a établi un lien entre l’agression, l’insécurité et le « chaos migratoire ».

Une récupération « inacceptable »

La famille des victimes a tenu à s’exprimer à ce sujet par le biais d’un communiqué rédigé par leur avocate, Me Nadège Pain, du barreau de Paris. Elle dénonce « l’indignation face à la récupération politique qui est faite de ce fait divers, ainsi que l’utilisation médiatique des images sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l’identité des victimes ou leur vie privée. »

Il est parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires. La famille des victimes de l’agression à Bordeaux Communiqué de Me Pain

La famille, qui tient à saluer le travail des policiers et de la justice, rappelle que ces dernières doivent se dérouler sereinement dans les tribunaux et non pas sur les plateaux télévisés ou sur les réseaux sociaux.