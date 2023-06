Agression au couteau à Annecy: témoignage de Marilyn, assistante maternelle sauvant des enfants

Marilyn, une aide maternelle, est la première personne à avoir aidé deux des quatre jeunes victimes blessées lors de l’agression au couteau à Annecy, le jeudi 8 juin. Elle a partagé avec France Télévisions son expérience en expliquant comment elle a essayé de garder les enfants en vie.

Lors de l’attaque à Annecy (Haute-Savoie), Marilyn se promenait avec ses enfants dans le parc en vélo. Lorsqu’elle est arrivée sur les lieux, l’attaquant venait de commettre son acte. Elle s’est rendu compte de la tragédie et est venue en aide à deux enfants blessés. « Je m’occupe du petit garçon, je le mets au sol, j’essaie de localiser les plaies », raconte-t-elle. « On les garde éveillés, (…) je comprime les plaies car ça saigne beaucoup. (…) On leur parle, on les stimule, on pince un peu les mains et pieds, on essaie de les garder avec nous le plus longtemps possible ».

Les victimes sont hors de danger

Marilyn est également assistante maternelle, ce qui lui permet de savoir comment parler aux enfants. « Je lui expliquais combien il était courageux et que ça allait aller, jusqu’à ce qu’il aille faire son petit tour en ambulance », dit-elle. Le vendredi 9 juin, elle a été félicitée par Emmanuel Macron, qui s’est rendu sur place pour remercier ceux qui sont venus en aide aux victimes et qui ont fait fuir l’agresseur. Les quatre enfants hospitalisés sont maintenant hors de danger, ainsi que les deux autres victimes. Le dimanche 11 juin, Marilyn assistera à un rassemblement en souvenir de cet événement tragique.