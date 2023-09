Agnès Desarthe dévoile le livre incontournable de la rentrée littéraire : « Le Château des Rentiers » !

Le dernier ouvrage de cette écrivaine de talent nous transporte dans un univers singulier et touchant. Ayant recours à ses souvenirs personnels, elle met en scène les personnages de ses grands-parents, personnages qui revêtent une grande importance dans sa vie. Cette auteure talentueuse se projette dans un futur lointain et s’imagine vivre et vieillir avec ses amis dans une communauté qui fonctionne en toute autonomie. Cette fresque romanesque empreinte d’émotion nous invite à réfléchir sur la manière dont on envisage notre propre avenir et les choix que l’on doit faire pour y parvenir.

Le Château des Rentiers, une communauté solidaire

Agnès Desarthe raconte dans son nouveau livre ses souvenirs d’enfance de ses grands-parents juifs vivant dans une communauté solidaire au Château des Rentiers, une rue du 13e arrondissement de Paris. Cette expérience l’inspire pour imaginer créer une communauté similaire pour sa propre vieillesse avec ses amis, face à la terreur croissante de la situation des EHPAD et des mouroirs.

A la recherche de l’élan vers l’avenir

L’autrice explique que nous avons tous envie d’aller voir comment sera notre avenir, jusqu’au jour où nous perdons cet élan. Pour elle, l’important est de continuer d’avancer, de s’amuser et de faire des projets pour rester vivant. En utilisant l’autodérision, elle se présente de manière élégante et honnête dans son livre.

Un livre tendre et personnel

Dans son livre, Agnès Desarthe partage ses souvenirs tendres d’enfance au sein de la communauté du Château des Rentiers et relate deux expériences traumatisantes. Elle utilise l’humour et l’autodérision pour se présenter de manière honnête et élégante. « Le Château des Rentiers » est un livre personnel et touchant qui explore le thème difficile du vieillissement et de la fin de vie dans notre société.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA