Agenda sportif à Lorient : les temps forts à venir

Les événements sportifs incontournables à Lorient

Située dans le Morbihan, la ville de Lorient accueille chaque année une multitude d’événements sportifs, qui animent la cité pendant la période estivale et dans les mois qui suivent. Découvrez notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sport et de compétition.

Celtikup Océaniques

Du 29 juillet au 6 août 2023, la Celtikup Océaniques proposera une course à la voile en double sur les mers celtes entre Lorient et Falmouth, avec une escale à Douarnenez. Le parcours de 450 milles permet de lier le sport et la culture, entre la Bretagne et la Cornouaille anglaise, ainsi que le Festival Interceltique de Lorient.

Plusieurs équipages pourront se tester, s’entraîner et découvrir l’état d’esprit des régates, à la fois sportif et convivial. La course est ouverte à tous les bateaux de type monocoque de taille supérieure à 8,50 mètres, ainsi qu’aux bateaux hauturiers, avec un équipage de deux personnes, licenciées à une fédération de voile et possédant une pièce d’identité valide.

Grand prix cycliste de la ville de Lorient

Le 11 août 2023, la 39ème édition du Grand prix cycliste de la ville de Lorient aura lieu, offrant aux amateurs de cyclisme un spectacle de qualité. Les coureurs devront faire preuve de leur endurance pour parcourir les différents circuits prévus dans la ville.

Évènements sportifs divers

Outre ces rendez-vous sportifs majeurs, Lorient propose également d’autres événements sportifs à différents moments de l’année. Ainsi, le 13 août 2023, Michel Berry sera de passage dans la ville dans le cadre de son Tour de France à pied.

Le 2 septembre 2023, la Classic Lorient Agglomération offrira une course cycliste, suivie le lendemain par le Vitalsport, un événement gratuit et ouvert à tous, où il sera possible de s’initier à des dizaines de sports différents, sous le signe de la convivialité.

Le 14 septembre 2023, un tournoi de pétanque organisé par Naval Group aura lieu sur la place d’Armes de Lorient, tandis que du 22 au 24 septembre 2023, la Régate Atlantique Le Télégramme proposera trois jours d’animations et de régates à Lorient La Base.

Enfin, le 1er octobre 2023, La Lorientaise, une course contre le cancer du sein, marquera la 14ème édition de cette manifestation, tandis que du 7 au 9 octobre 2023, le tournoi de tennis fauteuil de la section para-tennis du Lorient Tennis Club sera organisé.

Lorient s’impose donc comme une ville dynamique et accueillante pour les amateurs de compétition et de sports, à travers une programmation diversifiée et de qualité.