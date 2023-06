Afrique: Pêcheurs & Touristes découvrent un paradis caché au lac Malawi!

Durant toute la semaine, le 13 Heures Découverte vous fait découvrir les plus majestueux lacs du globe. Ce mardi 13 juin, nous nous dirigeons vers le lac Malawi, qui possède l’une des plus grandes profondeurs de notre planète. Il se situe également à la frontière de trois nations.

Au fur et à mesure que les premiers rayons de soleil réchauffent progressivement le lac Malawi, les pêcheurs matutinaux se lancent dans leur travail quotidien. John Thomas, un pêcheur local, explique que récupérer les filets de pêche prend généralement deux heures et que cela peut parfois être difficile lorsque les eaux sont agitées. S’étendant sur 580 kilomètres de long et traversant la Tanzanie, le Mozambique et le Malawi, ce lac, qui porte le nom du pays, est l’un des plus poissonneux au monde.

Cette abondance de poissons constitue une véritable richesse pour les pêcheurs locaux, mais également pour les habitants des zones côtières. Dans les villages avoisinants, ceux qui ne pêchent pas sont responsables du séchage ou de la vente du poisson.

Le développement du tourisme

En plus de la pêche, l’économie locale bénéficie aussi du tourisme, qui croît peu à peu autour du lac. C’est notamment le cas sur l’île de Likoma, un petit paradis de 18 kilomètres carrés abritant quelques hôtels. Depuis un an, Paul Juma y exerce sa passion pour la cuisine. Un touriste français, quant à lui, souligne l’harmonie qui règne sur l’île, où le rythme de vie est beaucoup plus calme.

Pour tirer le meilleur parti du lac, les groupes de touristes peuvent également explorer les fonds marins et observer certaines espèces de poissons qui ne se trouvent que dans ces eaux. Bien que méconnu du grand public, le lac Malawi fait partie des dix plus grands lacs du monde.