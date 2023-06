Aéronautique: Révolution des pièces détachées imprimées en 3D

La production de composants d’avions à l’aide d’une imprimante 3D est encore dans ses premières phases, mais elle pourrait devenir une véritable révolution. Cette méthode présente en effet des atouts tels qu’une vitesse accrue, un coût réduit, et une fiabilité comparable à priori.

Les avions du futur pourraient-ils être construits à l’aide d’imprimantes 3D ? Plusieurs experts pensent que cela pourrait être le cas, avec des pièces d’avion potentiellement plus légères et moins coûteuses. Le processus commence par une poudre grise d’aluminium, qui doit être manipulée avec soin. Les particules d’aluminium, d’environ 30 microns, sont ensuite utilisées pour créer une pièce métallique. « Elles seront soudées ensemble pour former un ensemble complet, » explique Guillaume Vansteenkiste, responsable de projets recherche et développement chez le groupe AGS.

Une production plus économique

Dans la machine, un bloc de métal se forme progressivement. Il faut compter jusqu’à 80 heures pour fabriquer un bloc destiné au moteur d’un Airbus A350. La précision du processus est plus respectueuse des ressources, car contrairement à une soudure traditionnelle, la poudre d’aluminium non utilisée peut être récupérée. D’autres entreprises voient également dans cette technologie un moyen de rendre les avions plus légers. Il y a donc matière à repenser non seulement la fabrication des avions, mais aussi leur maintenance.