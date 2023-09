Adieu l’avion: on a testé le train Barcelone-Lyon

Au cours de cette rentrée de septembre 2023, la ligne ferroviaire Renfe reliant Lyon à Barcelone voit son service s’étendre à une fréquence quotidienne, offrant ainsi une opportunité attrayante de voyager facilement entre les deux villes. Après avoir passé des vacances inoubliables, nous avons eu l’occasion de prendre place à bord de ce train espagnol, dans l’attente de découvrir de nouveaux paysages et profiter de l’expérience de voyage unique qu’il offre.

Une nouvelle ligne ferroviaire populaire

La compagnie espagnole Renfe a ouvert une nouvelle ligne de train reliant Lyon à Barcelone depuis mi-juillet et Marseille à Madrid à partir d’octobre 2023. Renfe a vendu 100 000 billets et a décidé de rendre ses liaisons Lyon-Barcelone quotidiennes à partir de septembre. Il y a une concurrence entre Renfe et la SNCF. Les passagers ont apprécié ces trains confortables mais un peu désuets.

Un confort satisfaisant, mais wifi insuffisant

Les AVE de Renfe, les équivalents espagnols des TGV, ont des sièges confortables, bien que datant des années 70. Les trains sont remplis à 80% de leur capacité depuis le lancement, mais l’offre de divertissements tels que la connexion Wi-Fi et les films ont été décevants. Côté nourriture, les tarifs sont proches de ceux des TGV, mais la carte s’adapte à la culture culinaire espagnole.

Alternative abordable et respectueuse de l’environnement

Le billet aller-retour en seconde classe coûte 50 euros, ce qui est moins cher qu’un TGV français ou qu’un vol. Même si le trajet est plus long, les coûts et les temps de trajet supplémentaires liés aux transferts vers les aéroports et aux surcoûts de bagages dans de nombreuses compagnies aériennes peuvent faire de l’AVE de Renfe une alternative abordable et écologique. La liaison directe entre les centres-villes est également un avantage non négligeable. L’arrêt de la collaboration franco-espagnole en 2022 a été contrecarré par Renfe, qui envisage de développer une nouvelle ligne entre Lyon et Paris à partir de 2024.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA