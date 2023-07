Adieu feux d’artifice du 14 juillet : pourquoi ?

De plus en plus de municipalités en France prennent la décision de ne pas organiser de traditionnels feux d’artifice pour le 14 juillet qui a souvent été considéré comme un point culminant des célébrations estivales dans le pays; cette décision est souvent motivée par des préoccupations environnementales comme les risques d’incendies dûs aux sécheresses prolongées, ou les craintes de troubles publics vu les récents incidents de violences et d’affrontements dans certaines villes. Néanmoins, les habitants de la région Midi-Pyrénées peuvent être rassurés car pas moins de 92 spectacles de feux d’artifices sont prévus pour le 14 juillet dans la région, assurant ainsi un maximum de festivités et d’animations pour tous ceux qui souhaitent célébrer cette fête nationale en toute sécurité.

Les feux d’artifice du 14 juillet : des adaptations nécessaires

Les feux d’artifice du 14 juillet sont un événement traditionnel célébrant la Fête Nationale française. Cependant, de plus en plus de communes renoncent à cette tradition en raison d’enjeux climatiques et de risques de débordements. Dans cet article, nous explorons les adaptations nécessaires pour maintenir cette tradition.

Des risques liés à la sécheresse

Les fortes chaleurs et la sécheresse en été entraînent de nombreux risques d’incendie et d’embrasement de la végétation. En 2022, la commune d’Escalquens dans le sud-est de Toulouse a dû annuler son feu d’artifice pour cette raison. Bien que maintenu cette année, le maire a reconnu que le réchauffement climatique pourrait changer la donne dans les prochaines années. En Midi-Pyrénées, deux communes ont annulé leur feu d’artifice en raison de la sécheresse : Portet-sur-Garonne et Lourdes, où un spectacle de drones remplacera l’événement. La mairie de Lourdes a même affirmé que les enjeux climatiques ont considérablement changé la donne et qu’il est nécessaire de revoir nos pratiques en faisant de la place aux nouvelles technologies moins énergivores et plus durables. Les artificiers professionnels redoutent cette nouvelle concurrence et même s’ils sont formés aux risques d’incendie, de plus en plus de communes ne veulent prendre aucun risque.

Des risques de débordements

Après les émeutes du début du mois de juillet qui ont enflammé de nombreuses villes françaises, de nombreuses communes renoncent à leur feu d’artifice pour des raisons de sécurité. La vente et l’usage d’articles pyrotechniques sont totalement interdits pour les particuliers et le gouvernement appelle à la prudence pour prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public. Officiellement, aucune commune de Midi-Pyrénées n’a annulé son feu d’artifice pour des risques d’affrontements. Cependant, ils seront sous haute surveillance, avec des renforts policiers prévus pour encadrer les festivités.

Des adaptations nécessaires

Certaines communes ont choisi d’adapter leur événement face à ces risques. A Perpignan, un « sons et lumières » à base de lasers remplacera le feu d’artifice pour des raisons de sécurité liées aux incendies. A Nîmes, dans le Gard, et à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, des spectacles de drones illumineront le ciel. Alors que les enjeux climatiques et de sécurité sont de plus en plus importants, ces adaptations pourraient être un moyen de maintenir la tradition des feux d’artifice du 14 juillet tout en assurant la sécurité des citoyens et de l’environnement.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr