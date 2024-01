« Adam Siao Him Fa triomphe en Europe, Lyon et Toulouse brillent, les Bleus du hand déçoivent: Bilan sportif du week-end! »

Passionnément impliqués dans leurs compétitions européennes respectives, le patineur Adam Siao Him Fa et l’équipe de handball française n’ont pas eu le même succès ce week-end.

Week-end de contraste pour les sportifs français en Europe

Des résultats contrastés sont enregistrés par les sportifs français sur l’échelle européenne le week-end dernier. La victoire triomphante d’Adam Siao Him Fa en patinage a placé un ton optimiste sur la compétitive vendredi, cependant, l’équipe de handball française a rencontré un match nul décevant en jouant contre la Suisse le dimanche. Le rugby a eu une situation plus nuancée, avec Lyon, Toulouse, et l’Union Bordeaux-Bègles prêts pour les huitièmes de finale de la Champions Cup mais Bayonne, Toulon, le Racing 92 et le Stade Français risquent l’élimination.

Adam Siao Him Fa conserve son second titre de Champion d’Europe en patinage artistique

Adam Siao Him Fa, le favori des championnats d’Europe de patinage artistique n’a pas déçu, il a réussi à conserver son titre vendredi à Kaunas (Lituanie). Bien qu’il ait connu un faux pas avec une chute au début de son programme, Adam Siao Him Fa a dominé la compétition accumulant 276,16 points, 20 de plus que son concurrent le plus proche, l’Estonien Aleksandr Selevko. Il a même réalisé un salto, une figure normalement proscrite , qui lui a valu une pénalité, une ovation du public et plus encore, il est le premier patineur français à conserver ce titre depuis Alain Calmat (1962-1964).

Résultats mixtes pour les clubs français en Champions Cup

Trois des clubs français en Champions Cup ont gagné leur place en phase éliminatoire avant la dernière journée de poules, notamment le Stade toulousain, qui a battu l’Ulster (48-24), Bordeaux-Bègles qui a éliminé les Saracens (55-15), et LOU, qui s’est imposé face au Connacht malgré certains couacs défensifs (34-20). Pendant ce temps, Bayonne, Toulon, le Racing, et le Stade Français sont sous la menace d’une élimination, alors que La Rochelle a réussi à se relancer en battant Leicester avec sept essais à leur crédit (45-7).

Un match nul pour l’équipe de handball française

Dimanche soir à Berlin, l’équipe française de handball a fini avec un match nul contre la Suisse (26-26), un résultat décevant pour la France. Mis à part cela, l’équipe a conservé une chance de se qualifier pour la phase suivante du tournoi principal, pour cela, ils doivent gagner contre l’Allemagne lors de leur prochain match mardi.

Victoire du PSG et surprises lors de la Coupe d’Afrique des nations

En Ligue 1, le PSG s’est illustré avec une importante victoire 2-0 contre Lens dimanche, leur permettant de prendre 8 points d’avance sur leur adversaire direct, et 9 sur Brest, le troisième surprenant, qui s’est imposé face à Montpellier (2-0) à l’extérieur

Parallèlement, la journée dominicale au sein de la Coupe d’Afrique des nations a été remplie de surprises, avec l’Égypte tenue en échec par le Mozambique (2-2) malgré des buts marqués, et le Cap Vert remportant la manche dans le temps supplémentaire contre le Ghana (2-1). Le Sénégal, actuel champion en titre, sera donc prévenu lorsqu’il affrontera la Gambie lundi.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA