Accouchement inattendu en voiture : la maternité proche fermée !

Depuis la fermeture de la maternité de Ganges, les couples désireux de fonder une famille dans le nord de l’Hérault et les Cévennes sont contraints de parcourir plus de 60 kilomètres pour se rendre à Montpellier ou à Nîmes lors de l’accouchement. Un trajet périlleux qui suscite de nombreuses inquiétudes, notamment par la crainte que les bébés ne voient le jour en chemin, faute de temps pour atteindre le centre hospitalier le plus proche. Une réalité cruelle qu’a connu une famille résidant dans le village de Madagout, confrontée à une situation d’urgence extrême lors de l’accouchement de leur enfant. Une situation qui continue de hanter les esprits des habitants de la région et qui ne cesse de faire résonner le cri d’alarme sur l’importance de la présence d’une maternité à proximité des zones rurales.

Depuis la fermeture de la maternité de Ganges en Décembre 2022, les futurs parents du nord de l’Hérault et des Cévennes doivent effectuer plus d’une heure de route pour accoucher à Montpellier ou à Nîmes. La petite Zélia est née dans la voiture de ses parents durant le trajet vers la maternité Arnaud de Villeneuve. Le jeune papa a appelé les pompiers et le Samu mais a fait le choix de continuer à rouler pour éviter un délai d’attente pouvant atteindre 35 minutes. Le maire de Mandagout partage la colère des parents, : “C’est ce qu’on craignait qui est arrivé avec cette fermeture brutale, annoncée en septembre 2022. On s’est tout de suite inquiété de la distance : pour les villages les plus éloignés dans nos territoires, c’est même deux heures de route pour rejoindre une maternité ! On met en jeu la vie des mamans et leurs enfants, ce n’est pas acceptable ». De son côté, l’ARS affirme que la maternité de Ganges n’est pas fermée, mais n’assure que le suivi des grossesses en lien avec le CHU de Montpellier. La création d’une clinique flambant neuve a été annoncée dernièrement pour remplacer la maternité de Ganges dans l’Hérault en 2025, l’État doit y participer à hauteur de 11 millions d’euros.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA