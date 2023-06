Accident ferroviaire en Inde: spécialiste réfute l’image de passagers sur toits bondés

De longs convois ferroviaires et des tarifs très économiques… Le système ferroviaire en Inde est responsable du transport de huit milliards de voyageurs chaque année.

Le vendredi 2 juin, l’Inde a été le théâtre de l’une des plus graves catastrophes ferroviaires de son histoire. Suite à une collision entre trois trains, le bilan s’élève à au moins 288 morts et 900 blessés. Selon Jean-Joseph Boillot, spécialiste de l’Inde à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), le réseau ferré indien, bien que très dense, dispose d’un système de réservation fiable qui empêche la surcharge des trains, contrairement à ce que l’on peut observer sur certaines images sur internet où les passagers sont entassés sur les toits des trains.

Le réseau ferré indien est-il fiable ?

Pour apporter des éléments de réponse à cette question, Jean-Joseph Boillot rappelle quelques données : le réseau ferré indien compte 68 000 kilomètres de voies, soit le quatrième plus grand au monde, et transporte chaque jour entre 20 et 25 millions de passagers (équivalant à la population australienne). Il précise également que le pays compte 120 000 ponts servant au passage des trains. La mobilité des Indiens est assurée par ce réseau à des tarifs très abordables.

Les trains indiens sont-ils plus remplis que ceux de la France ?

Les trains en Inde sont effectivement très longs. Contrairement à la France, où les TGV ont peu de wagons et une fréquence élevée, les trains indiens parcourent de longues distances durant la nuit et roulent à une vitesse moyenne de 60 km/h. Ils sont donc très remplis.

Y a-t-il des passagers sur les toits des trains, comme on le voit sur internet ?

Jean-Joseph Boillot explique que ces images ne représentent pas la réalité. Un système de réservation informatisé a été mis en place il y a une vingtaine d’années pour éviter la surcharge des trains. Les trains bondés que l’on observe sur ces photos sont en fait des trains régionaux et locaux, et cette situation se produit généralement lors des périodes de récolte. Les accidents, comme celui survenu entre Calcutta et Madras, impliquent des trains qui ne sont pas surchargés, mais qui sont très longs, avec jusqu’à 50 wagons d’affilée.