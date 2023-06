Absentéisme record chez les managers: une nouvelle étude confirme la tendance alarmante

Un article publié la semaine dernière avait déjà mis en garde contre des taux d’absentéisme sans précédent. Une recherche récente vient corroborer cette tendance et met en lumière un groupe particulièrement à risque : les cadres.

Le baromètre annuel de Malakoff Humanis, attendu avec impatience pour évaluer le taux d’absentéisme au travail, confirme la tendance récemment observée par l’assureur Axa. D’après cette dernière étude, la moitié des employés du secteur privé ont été arrêtés au moins une fois durant l’année 2022. Il s’agit d’un record depuis la première édition du baromètre en 2016. L’absentéisme a augmenté de neuf points par rapport à 2016 et de douze points par rapport à 2021. Le baromètre met également en évidence une hausse significative des arrêts multiples et précise que les troubles psychologiques sont la première cause des arrêts longs, soit plus de trente jours.

Les managers particulièrement touchés

Les managers sont parmi les employés les plus arrêtés pour maladie, et leur progression cette année est la plus importante, avec 13 points supplémentaires. La moitié d’entre eux se déclare stressée au travail, contre seulement 38% pour les non-managers. 54% des managers affirment éprouver davantage de difficultés à gérer les priorités, et ce sont eux qui estiment que leur vie professionnelle empiète le plus sur leur vie personnelle (55%, contre seulement 27% des non-managers). En conséquence, ils consultent plus fréquemment un psychiatre ou un psychologue que les autres catégories de salariés, avec 13% d’entre eux.

Les managers se disent également désengagés et 45% d’entre eux admettent qu’ils seraient prêts à prendre un arrêt maladie alors qu’ils ne sont pas malades, soit 12 points de plus que pour les autres salariés. Ils attribuent cette situation au travail hybride et au télétravail, qu’ils estiment rendre leurs tâches plus complexes.

Ces arrêts maladie pourraient continuer d’augmenter, selon un quart des dirigeants, qui prévoient une hausse des arrêts maladie au cours des deux prochaines années. Cette augmentation serait due à l’augmentation des situations de fragilité chez les salariés, ainsi qu’à un moindre engagement de leur part et à un vieillissement de la population active.