Abaya bannie et budget en berne: Le lycée de Stains est à bout de souffle

À Stains, certains professeurs ont envisagé de faire grève, leur but étant de s’élever contre l’interdiction de l’abaya. Cette initiative est également un moyen pour eux de mettre en lumière les problèmes auxquels fait face leur établissement scolaire. Ils souhaitent ainsi alerter l’opinion publique sur les conditions de travail parfois difficiles, les manques de moyens et les défis en matière d’éducation auxquels ils sont confrontés au quotidien. Cette mobilisation a pour but de rappeler que l’éducation est un pilier fondamental de notre société et qu’il convient de lui apporter les moyens nécessaires pour offrir aux jeunes les meilleures chances de réussite dans la vie. Les enseignants espèrent que cette action permettra de faire entendre leur voix auprès des autorités compétentes et qu’elle contribuera à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans leur lycée.

Un lycée en grève contre le manque de moyens

Le lycée Maurice-Utrillo de Stains a mené une grève pour protester contre le manque de moyens humains et matériels à la rentrée 2023. Les enseignants dénoncent des heures de travail en moins, des postes vacants, l’absence d’infirmière pour 1200 élèves, ainsi que le sous-effectif en personnel. Ils réclament les mêmes moyens qu’à Paris et dans d’autres villes de France, alors que les effectifs atteignent parfois 32 élèves par classe.

La question de l’abaya, une diversion selon les manifestants

Les enseignants ont également protesté contre l’interdiction du port de l’abaya pour des raisons de sécurité, décidée par le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal. Toutefois, ce point est considéré comme une diversion par les manifestants qui estiment que les vrais sujets sont l’égalité des élèves dans les écoles, la formation des enseignants, les moyens de santé et les surveillants.

Des mobilisations de différents acteurs pour dénoncer la situation

La grève a réuni enseignants, lycéens et habitants devant le lycée Maurice-Utrillo, unique lycée public de la ville. Les parents d’élèves dénoncent également le manque de moyens dans cet établissement. Des militants politiques et syndicaux sont également présents en soutien aux enseignants. Alors qu’une marche est prévue le 23 septembre pour dénoncer la répression des contestations sociales, la crise sociale en cours et le manque de moyens dans l’éducation nationale.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA