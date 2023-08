À Aurillac, découvrez Trophée, une danse avant-gardiste ! 💃🕺 Aurillac danse performance

La pièce de théâtre intitulée « Le Trophée » est une rencontre explosive entre des systèmes de valeurs radicalement différents, où les cultures se heurtent au point de se confondre avec une hallucination collective, pour ne faire qu’un dans une catharsis libératrice. L’imaginaire s’empare des consciences pour plonger le public dans une expérience viscérale, dans laquelle les émotions grandissent au rythme de la tension dramatique. La performance de cette pièce provoque la jonction de ces univers en apparence éloignés, et transforme la fracture en un feu d’artifice d’émotions intenses.

Trophée : une performance plastico-chorégraphique accompagnée d’une batteuse en live

La compagnie Skree présente Trophée, une performance plastico-chorégraphique accompagnée d’une batteuse en live sur 300 mètres. Les personnages hybrides et baroques des trois interprètes, de sexe indéterminé, évoluent dans des costumes inspirés du roman et de l’adaptation filmique « Orlando ». Le titre du spectacle renvoie à l’assujettissement de la femme, de la nature et de l’autre à travers l’Histoire.

La mise en scène

Les danseurs-danseuses de Trophée, vêtus de somptueuses robes baroques hybrides, prennent des postures de femmes-poupées, d’animaux traqués et de combattants de guerres anciennes. Leur avancée est ponctuée par différentes apparitions en référence à l’invasion. Une barrière blanche qui divise le terrain en deux est démantelée et transformée en cimetière militaire.

Enterrer le traditionalisme

La performance vise à détruire les frontières entre les idées traditionnelles de la chasse, de la guerre et de la femme dans une société genrée et corsetée depuis des siècles. Les danseurs-danseuses deviennent bourreaux et/ou veuves, soldats fantomatiques et figures mythologiques.

Clash entre des valeurs et des cultures divergentes

Trophée explore notre relation avec l’environnement, notre besoin de délimiter, posséder, dompter et exploiter. La performance s’imagine comme un clash entre des valeurs et des cultures divergentes, une hallucination surgie de la mémoire collective et une purge. Trophée est présenté les 23, 24 et 25 août gratuitement en accès libre en haut de la rue du Puy Courny.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA