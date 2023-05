70 planches du Dictionnaire d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny exposées en Normandie au musée Alfred-Canel de Pont-Audemer

Le musée Alfred-Canel situé à Pont-Audemer, dans l’Eure, met à l’honneur l’âme des naturalistes du 19ème siècle en organisant une exposition dédiée à l’un de ces penseurs, Charles d’Orbigny, qui est à l’origine du fameux Dictionnaire universel d’histoire naturelle. Cet ouvrage est notamment renommé pour l’excellence de ses illustrations et gravures.

De nombreuses illustrations originales, issues du Dictionnaire universel d’histoire naturelle réalisé sous la direction de Charles d’Orbigny (1806-1876), sont exposées au musée normand Alfred-Canel à Pont-Audemer (Eure) jusqu’au 17 septembre. Cette première encyclopédie de vulgarisation sur les sciences naturelles proposait 288 illustrations gravées accompagnées de textes. Les dessins, connus pour leur précision et la beauté de leurs couleurs, fournissaient une mine d’informations pour les spécialistes et représentaient une véritable fenêtre ouverte sur le vivant, accessible au grand public, à une époque où la photographie n’était pas encore précise ni populaire.

Charles d’Orbigny, originaire de Saint-Domingue, a d’abord été marin puis aide-chirurgien avant de devenir médecin. Passionné par l’histoire naturelle, il est devenu correspondant du Muséum national d’histoire naturelle et membre de diverses sociétés savantes. De 1841 à 1849, il a supervisé la publication du dictionnaire d’histoire naturelle composé de treize volumes de textes et trois atlas d’illustrations. Pour ce faire, il a rassemblé une cinquantaine de savants renommés, dont Arago, Brongniart et Jussieu, et a fait appel aux meilleurs dessinateurs et graveurs d’histoire naturelle de l’époque.

Les dessinateurs et graveurs étaient formés à l’histoire naturelle et avaient pour la plupart leur propre spécialité. Edouard Traviès est connu pour les planches de mammifères et d’oiseaux, Paul-Louis Oudart pour les reptiles et la plupart des poissons, Jean-Gabriel Prêtre pour les mollusques et Édouard Maubert pour les illustrations botaniques. Parmi les rares femmes présentes, on note Félicie Fournier qui a gravé près de deux tiers des planches.

L’exposition permet de découvrir l’évolution de la représentation des sciences naturelles par le dessin entre le XVIe et le XIXe siècle et met en lumière l’art du détail dans ces ouvrages. Le musée Alfred-Canel met des loupes à disposition du public pour saisir tous les détails de ces dessins.

Alfred Canel (1803-1879) était avocat, historien, bibliophile, écrivain, et maire de Pont-Audemer. À la fin de sa vie, il a commencé à constituer des collections muséales et a légué sa maison à la ville pour installer la nouvelle bibliothèque municipale et le musée cantonal en 1884. L’exposition « Le Dictionnaire universel d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny et ses illustrateurs et graveurs » est à découvrir jusqu’au 17 septembre 2023 au musée Alfred-Canel.