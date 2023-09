50% de remise pour étudiants chez Emmaüs à Aubière

Depuis trois années consécutives, la communauté Emmaüs de Puy-Guillaume met en place une opération sur son site basé à Aubière pour offrir une assistance essentielle à l’approche de la rentrée scolaire. Cette initiative est déployée dans le but d’apporter une aide bienvenue aux familles qui souhaitent équiper leurs enfants avant la reprise des cours. Le programme, qui a connu un grand succès les années précédentes, s’annonce encore plus ambitieux cette année, avec une mobilisation accrue de la communauté locale et un soutien plus solide de partenaires économiques engagés. Cette opération est non seulement un moyen essentiel pour aider les familles défavorisées, mais aussi une belle démonstration de solidarité communautaire et de mobilisation collective pour la cause de l’éducation.

Une opération spéciale pour les étudiants

La communauté Emmaüs de Puy-Guillaume organise une opération spéciale pour aider les étudiants à la rentrée scolaire. Pendant trois jours, du 26 au 28 octobre, le site Emmaüs d’Aubière brade tous les objets en magasin avec une remise de 50% pour les étudiants munis d’une carte. Cette opération permet aux étudiants de compléter leur liste de fournitures scolaires, d’enrichir leur garde-robe ou de parfaire leur décoration d’intérieur.

Un soulagement pour les étudiants en période d’inflation

L’Unef estime que le coût de la vie étudiante augmente en moyenne de 6,47% par rapport à l’année dernière. Toutefois, la ville de Clermont-Ferrand est l’une des villes les moins chères pour les étudiants. Selon l’Unef, les étudiants doivent débourser en moyenne 1075 euros par mois pour vivre à Clermont-Ferrand, sans compter les aides potentielles telles que les APL et les bourses. La communauté Emmaüs de Puy-Guillaume et Aubière organise cette opération annuelle pour aider les étudiants en difficulté et participer à la résolution de leurs difficultés pendant la rentrée des classes.

Des objets de seconde main pour une bonne cause

La vente des objets est un processus habituel tout au long de l’année: les particuliers donnent des objets qui sont triés, testés et traités avant d’être mis en rayon. L’argent récolté est redistribué à la Fondation Abbé Pierre. Les étudiants peuvent donc acheter des objets de seconde main à un prix abordable tout en participant à une bonne cause. Le magasin Emmaüs d’Aubière est ouvert du mardi au jeudi et le samedi.

