50 Cent entame tournée mondiale avant grande transition vers production audiovisuelle.

Le célèbre rappeur américain 50 Cent, au vrai nom de Curtis Jackson, célèbre les 20 ans de son album légendaire Get Rich or Die Tryin’ avec une dernière tournée mondiale qui traversera les États-Unis, l’Europe, le Royaume-Uni et l’Océanie. « Je ne pourrai plus le faire comme ça », confie-t-il à l’AFP. 50 Cent veut à présent se consacrer à d’autres activités, notamment la production de films et de séries télévisées. Il est actuellement connu pour la série à succès Power, diffusée depuis 2014, qui a généré de nombreux spin-offs. « Avec mes productions cinématographiques et télévisuelles, je m’adresse directement à mon public cible, je ne veux pas le perdre », explique-t-il.

50 Cent a vendu plus de 600 000 billets pour sa tournée actuelle, mais prévoit de visiter d’autres régions, dont la France, cet automne. Le rappeur se souvient particulièrement d’une fille incroyable lors d’un précédent voyage en France. Il sera également à l’affiche d’Expendables 4 aux côtés de Sylvester Stallone.

50 Cent a travaillé avec des légendes du rap telles qu’Eminem et Dr.Dre, qui ont d’ailleurs collaboré avec lui sur son tube In Da Club. Le rappeur ne pense pas qu’une autre collaboration avec Eminem et Dr.Dre puisse avoir lieu, mais ne cache pas sa volonté de travailler à nouveau avec eux. Pour rappel, le tube In Da Club vient de franchir le milliard d’écoutes sur Spotify.

Get Rich or Die Tryin’ a été vendu à plus de 800 000 exemplaires la première semaine de sa sortie, pour un total de plus de 13 millions d’albums vendus. Cet album est devenu un classique du gangsta rap, un genre de musique qui relate souvent la violence des rues, un thème qui collait bien à 50 Cent, qui a lui-même été impliqué dans des fusillades. Il a été touché par neuf balles en 2000, événement qui a inspiré le titre Many Men sur l’album Get Rich or Die Tryin’ ainsi que 9 Shots en 2015.

L’alias de Curtis Jackson, « 50 Cent », est inspiré d’un fameux gangster qui aurait été prêt à tuer pour une somme aussi faible. 50 Cent a admis avoir été entraîné dans une spirale sans fin d’excès et de fêtes à la suite du succès de son album. « Si on m’avait diagnostiqué à l’époque, on aurait dit que j’étais fou », s’amuse-t-il.

En dehors de la musique et de la production télévisuelle, 50 Cent s’est également lancé dans l’univers des spiritueux. Il a visité les caves de champagne à Reims et a étudié le savoir-faire de la région de Cognac en France. Créateur de sa propre marque de champagne, 50 Cent s’est attiré des ennuis judiciaires après que la marque de cognac Rémy Martin ait porté plainte contre lui pour la forme de la bouteille. Le litige est désormais réglé et 50 Cent déclara « Jésus en boirait » en parlant de sa propre marque de cognac.