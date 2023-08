50 ans après, le plateau du Larzac continue de fédérer les combats français.

Le festival Les Insoumises 2024 a pris place sur le sol du Pays Basque, région légendaire de la résistance, attirant une foule de plusieurs milliers de visiteurs, jusqu’à la fin de cette semaine. Inévitablement, ce rassemblement a attiré une multitude de sympathisants et militants de causes diverses, tous venus pour se retrouver et partager leurs points de vue. En se basant sur différents ateliers pratiques, les participants du festival s’organisent entre eux pour mieux mener leur combat.

Le festival Les Résistantes 2023

Le Festival Les Résistantes 2023 s’est déroulé du 3 au 6 août sur le plateau du Larzac en Aveyron, rassemblant près de 5000 militants ou sympathisants de différentes causes. L’événement organisé par la Confédération Paysanne, les Faucheurs et faucheuses volontaires et l’association Terres de luttes avait pour but de permettre aux participants de se rencontrer, d’échanger et de s’organiser à travers différents ateliers pratiques.

Les luttes

Pendant ces quatre jours, plus de 500 personnes venues de toute la France se sont rassemblées pour échanger autour de différentes luttes écologiques ou sociétales. Parmi les thèmes abordés figuraient la lutte contre la bétonisation, le nucléaire, les fermes usines, la défense des forêts ou encore la défense de l’agriculture paysanne. Les participants ont échangé sur des aspects spécifiques à chaque région, comme l’utilisation de l’eau et les conflits d’usage à l’heure du réchauffement climatique.

Échanger, informer, former

Plus de 150 organisations étaient présentes pour cette rencontre des luttes locales et globales. Les participants ont échangé sur les différentes luttes et se sont coordonnés pour être plus efficaces. La présence remarquée des Soulèvements de la terre était d’autant plus importante que la mobilisation intervient avant l’examen par le Conseil d’Etat, mardi, du référé suspension contre la dissolution par le gouvernement du mouvement.

