5 sorties incontournables pour un week-end de folie à Rennes ! 💃🕺 rennes weekend sorties

Chaque vendredi, l’équipe d’Actu Rennes élabore une liste d’activités à faire lors du week-end qui approche, sachant que tout un chacun aime se divertir sans pour autant débourser une fortune. En ce sens, les choix sont variés et tantôt culturels, sportifs, artistiques ou naturels. Le but est d’offrir des options à la fois originales et accessibles, qui correspondent aux goûts et centres d’intérêts de chacun. Pour cette première fin de semaine de septembre, nous avons sélectionné avec soin cinq idées de sorties qui vous promettent une expérience mémorable le samedi 2 et le dimanche 3 septembre prochains.

Le Marché à Manger

Le Marché à Manger, où les gastronomes peuvent s’en donner à cœur joie, est de retour à Rennes. Le rendez-vous commence à 11 heures devant les Halles Centrales. Vous pouvez retrouver tous les restaurants participants en cliquant sur un lien.

La Braderie de Villejean

Le quartier Villejean organise une braderie avec plus de 250 exposants qui proposent des articles à bon prix, une buvette et un service de restauration seront également disponibles. Rendez-vous à la place du marché de 8 h à 18 h le dimanche 3 septembre.

Concert de Mirthe et Alcachofa

Le groupe Mirthe et Alcachofa se produit pour un concert de folk rock à la guinguette du MeM. Avec du chant, de la guitare, du piano et de la harpe celtique, c’est une belle soirée en perspective. La guinguette du MeM est ouverte tous les jours de mai à septembre. Elle dispose d’un service de bar et de petite restauration. L’entrée est gratuite et le concert a lieu le dimanche 3 septembre de 16 h à 18 h.

Récolte du miel

Une récolte de miel est organisée à l’Ecomusée de la Bintinais, avec des animations et un stand de vente des produits de la ruche. La récolte a lieu le dimanche 3 septembre de 14 h à 19 h. Cet événement est gratuit et en accès libre.

Les fantômes de l’Opéra

Une sélection d’œuvres contemporaines se déploie à l’Opéra de Rennes pour cette exposition intitulée « Les fantômes de l’Opéra ». Elle se compose d’installations dans la rotonde, le foyer, la salle et sur la scène. L’exposition est ouverte le samedi 2 septembre de 16 h à 21 h et le dimanche 3 septembre de 14 h à 18 h. Elle est gratuite et accessible à partir de 5 ans.

