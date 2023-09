5 sites emblématiques de Savoie à visiter lors des Journées du Patrimoine – Ouverture exceptionnelle !

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir de nombreux sites historiques dans toute la France. En Savoie, cinq endroits emblématiques ont décidé d’ouvrir leurs portes aux visiteurs pour permettre à tous de découvrir leur histoire et leurs secrets. Grâce à des visites guidées et des animations ludiques, petits et grands pourront en apprendre davantage sur ces lieux fascinants. Que ce soit un château médiéval ou un musée d’art contemporain, chacun y trouvera son compte et pourra apprécier la richesse du patrimoine savoyard. Ces événements sont une belle occasion de se plonger dans l’histoire de sa région et de découvrir des trésors méconnus.

Les Journées Européennes du Patrimoine de 2021 en Savoie

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2021 et seront centrées sur les thèmes du « Patrimoine vivant » et du « Patrimoine du sport ». Cinq sites emblématiques de la Savoie ouvriront leurs portes au public, offrant une variété d’animations.

Les sites à visiter

Le Château des ducs de Savoie à Chambéry sera une des attractions à ne pas manquer. Les espaces les plus emblématiques de l’édifice seront exceptionnellement ouverts durant ces deux jours et plusieurs visites et animations, libres et sur inscription, y seront proposées. Le Musée Savoisien proposera également des animations, notamment des expositions et des chants en francoprovençal. Les Archives Départementales offriront une visite découverte sur inscription et une exposition intitulée Par-delà les frontières, les archives des Etats de Savoie, XIIIe-XVIIIe siècle. Des visites seront également proposées au Château Reinach (La-Motte-Servolex) et un « parcours famille » sera organisé à la Grange batelière de l’Abbaye d’Hautecombe (Saint-Pierre-de-Curtille).

Comment participer

Les détails sur les différentes activités proposées et les méthodes d’inscription sont disponibles sur le site du Conseil Départemental de Savoie, où une liste complète de la programmation des événements proposés est également disponible.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA