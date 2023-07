5 activités de folie à Fougères pour profiter de l’été!

Les rayons du soleil se font de plus en plus chauds et les journées s’étirent, signe que l’été est là. Dans le Pays de Fougères, il n’y a pas une minute à perdre, car l’ennui ne fait pas partie du vocabulaire local. Les activités sont légion, à commencer par les balades guidées qui permettent de découvrir la richesse de cet endroit magique. Mais il y a aussi les spectacles, les visites, les marchés locaux où il fait bon flâner, les rencontres sportives, les concours tous plus originaux les uns que les autres et les bals endiablés où les pieds ne peuvent s’empêcher de bouger. Vous l’aurez compris, ce programme est à la hauteur de toutes les attentes et saura combler toutes vos envies estivales.

Que faire cet été dans le Pays de Fougères ?

L’été est là et le Pays de Fougères ne manque pas d’activités pour vous divertir. Découvrez ci-dessous notre sélection d’événements pour aujourd’hui et les autres jours de la semaine.

Lundi 17 juillet

Pour commencer la semaine en beauté, le Château de Fougères vous ouvre ses portes de 10 h à 19 h. N’hésitez pas à venir découvrir ce monument historique incontournable de la ville. L’entrée est de 9 € pour les adultes et réduite pour les enfants.

Si vous avez envie de découvrir la ville de Fougères autrement, ne manquez pas la visite guidée organisée tous les jours à 14 h 30 par l’office de tourisme. L’accompagnateur vous fera découvrir les secrets des rues et des monuments de la ville durant une promenade de 1 h 30. Sur réservation au 02 99 99 79 59.

Pour les amateurs de cinéma, Le Club vous invite à découvrir sa programmation estivale. Ouvert tous les jours, il vous offre l’occasion de voir les dernières sorties et les grands classiques du 7ème art.

Et tous les jours, ou presque…

Le Pays de Fougères regorge d’activités pour petits et grands tout au long de l’été. Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive des possibilités qui s’offrent à vous :

– Le Musée La Villéon (peinture), clocher de l’église Saint-Léonard, est ouvert tous les jours sauf le lundi de 14 h à 19 h. Les entrées coûtent 4 € pour les deux sites (gratuit pour les moins de 18 ans et avec billet château).

– Pour bien profiter du soleil, la ville de Fougères vous propose son Chill en ville, avec CDF (Commerces de Fougères), tous les mercredis au samedi de 14 h 30 à 18 h sur la place Jean Guéhenno (beffroi). Des transats, des boissons et de la musique vous y attendent pour une pause détente bien méritée.

– Les Jardins de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse vous accueillent tous les jours de 10 h à 18 h 30. Le prix d’entrée est de 10,50 € pour les adultes et réduit pour les enfants.

– Le Centre aquatique Coglé’O à Maen Roch vous offre la possibilité de vous rafraîchir tous les jours avec des horaires variés.

– Enfin, les amateurs de musique et de sport ne manqueront pas le centre aquatique L’Aquazic à Liffré, ouvert tous les jours rue Pierre de Coubertin.

En résumé, le Pays de Fougères propose un large choix d’activités pour tous les goûts et tous les âges. Profitez-en pour découvrir la ville, vous baigner ou encore flâner dans les jardins. L’été n’a jamais été aussi divertissant !

source : actu.fr