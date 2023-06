5 000 espèces inconnues découvertes au fond de l’océan Pacifique

La toute première compilation exhaustive concernant la biodiversité de cette immense région, recherchée pour ses ressources minières, vient d’être diffusée : parmi les 5 578 espèces répertoriées, 90 % étaient inédites et généralement endémiques. Ce nombre témoigne de l’ampleur de notre méconnaissance à propos de ces abysses et de leur précieuse richesse qui est en péril.

Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine Epsiloon,nous informe aujourd’hui sur 5 000 espèces d’animaux des profondeurs marines, qui n’avaient jamais été recensées jusqu’à présent.

franceinfo : La découverte de nouvelles espèces, dont 90% d’entre elles sont inconnues et souvent endémiques ? Pouvez-vous nous en dire plus ?

La région se trouve dans une plaine à plus de 5 000 km de profondeur, entre Hawaï et le Mexique, et est aussi vaste que l’Union européenne : la zone de Clarion-Clipperton. De nombreuses expéditions avec des sous-marins robots ont patiemment recensé tout ce qui vit dans cette zone. La première synthèse complète de la biodiversité de cette vaste plaine vient d’être publiée : 5 578 espèces différentes ont été dénombrées, réparties en 500 familles. Parmi celles-ci, seules 436 avaient déjà un nom. Autrement dit, oui, 90% d’entre elles sont des espèces inconnues.

À quoi ressemblent ces nouvelles espèces ?

La plupart de ces espèces sont des arthropodes, comme des crevettes et des crabes, ou des nématodes, qui ressemblent à de petits vers. Les chercheurs ont également observé de grands vers glandulaires de plus de 2 mètres de long, laissant de belles spirales dans les sédiments. Des « éponges de verre » qui ressemblent à des vases. Des animaux gélatineux avec une immense queue. Des colonies de mini-crustacés accrochées à des éponges. Le répertoire d’espèces est très varié et très menacé!

Un répertoire menacé par l’exploitation des ressources marines, peut-on supposer?

En effet, la zone de Clarion-Clipperton regorge de nodules, de petits cailloux de 5 à 10 cm posés au fond de l’eau qu’il suffit de récupérer. On estime qu’il y en a 21 milliards de tonnes, contenant autant de manganèse que tous les continents réunis, quatre fois plus de nickel, mais aussi du cuivre et du cobalt. Ces ressources sont évidemment très convoitées, y compris pour le développement de technologies vertes.

Sous l’égide de l’ONU, l’Autorité internationale des fonds marins a déjà accordé une vingtaine de contrats d’exploration minière et donné quelques permis d’exploitation à des fins expérimentales – les machines d’extraction semblent déjà prêtes – et prépare un code d’exploitation minière en eaux profondes, avant d’accorder probablement les premiers véritables permis d’exploitation. Les États-Unis, la Chine, l’Inde, la France, l’Allemagne, la Belgique et Singapour sont en compétition.

C’est pourquoi les scientifiques se dépêchent. Avec cette première recension de la biodiversité, ils ne font pour l’instant que mesurer l’étendue de leur ignorance. Et la fragilité de cet immense écosystème sauvage, obscur et glacial. Aussi étrange que n’importe quel monde extraterrestre: notre nouvelle frontière.