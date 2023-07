46e Festival de voix sacrées à l’abbaye de Sylvanès : une expérience sublime dans l’Aveyron #musique #spiritualité #culture

Jusqu’au 27 août 2023, les murs centenaires de ce bijou architectural du XIIe siècle résonneront au son du festival des voix sacrées. Les spectateurs pourront assister à de prestigieux concerts, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans le magnifique cloître. Les plus grands artistes internationaux ont été conviés pour partager leur talent et leur passion avec un public averti. Ce sera l’occasion de découvrir des performances uniques et inoubliables dans un cadre d’exception, chargé d’histoire et d’émotions. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs de musique sacrée, ou les curieux en quête de découvertes artistiques et de belles émotions.

Un joyau musical du XIIe siècle

L’abbatiale de Sylvanés, nichée au cœur du sud de l’Aveyron, est un véritable joyau architectural datant du XIIe siècle. Ce lieu chargé d’histoire, est depuis 46 ans, le théâtre du festival des Voix sacrées, qui offre aux mélomanes des moments de pure magie.

En effet, l’abbatiale de Sylvanés possède une acoustique exceptionnelle qui crée une atmosphère unique. Les voix sacrées ou profanes résonnent à merveille et transportent les spectateurs dans un univers hors du temps. Selon une spectatrice, « ça évoque l’élévation de soi, la recherche intérieure ».

Parmi les moments forts du festival, on a pu voir le contre-ténor Gabriel Jublin, accompagné de quatorze instrumentistes de l’ensemble Musica Antiqua Méditerranée, interpréter le Stabat Mater de Vivaldi. Un moment magique qui a su mettre en valeur la voix d’exception du chanteur.

Une programmation éclectique

Cette année, le festival des Voix sacrées de l’abbaye de Sylvanés présente une programmation riche et variée. La croisée des traditions musicales sacrées et populaires du monde entier est à l’honneur.

On pourra écouter les grandes œuvres du répertoire classique tel que le célèbre Miserere de Gregorio Allegri chanté par l’ensemble Antiphona, des œuvres chorales sacrées et des requiem ou encore de la musique baroque avec la Messe Assumpta est Maria de Marc-Antoine Charpentier.

Le festival souhaite également s’ancrer dans les arts actuels, avec des spectacles plus récents. La danse flamenco et le swing manouche prendront place dans le cloître de l’abbaye. Les femmes seront à l’honneur dans un florilège de mélodies de compositrices oubliées. Le festival s’achèvera avec un cocktail explosif au son du gospel et du negro-spiritual interprété par des chanteurs et musiciens venus d’Afrique, des États-unis et des Antilles.

Le directeur de l’Abbaye de Sylvanès, Michel Wolkowitsky, affirme que « c’est un lieu vivant dans un patrimoine ancien, il faut faire vivre ces patrimoines par la culture d’aujourd’hui pour les contemporains ».

Un festival à découvrir

En somme, le festival des Voix sacrées de l’abbaye de Sylvanès est une occasion unique de découvrir un site historique magnifique tout en profitant de moments de musique exceptionnels. Le mélange de genres et de cultures contribue également à rendre ce festival unique en son genre.

Il est donc vivement recommandé de se rendre à Sylvanés pour plonger dans l’univers des voix sacrées et profanes. Le festival des Voix sacrées est ouvert jusqu’au 27 août 2023. Ne manquez pas cet événement musical de premier plan !