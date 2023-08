45e édition sensationnelle de la fête des Boucholeurs !

Depuis maintenant quarante-cinq ans, les habitants du village des Boucholeurs célèbrent chaque année le début du mois d’août avec une fête conviviale en l’honneur des moules et des huîtres. Cet événement attire les locaux ainsi que les touristes. Hier, ce ne fut pas une exception, car une foule incroyable s’est réunie pour découvrir les secrets de la moule de Bouchot. Les visiteurs étaient émerveillés par la variété de moules proposées, ainsi que par les assortiments différents d’huîtres. Les musiciens ont créé une atmosphère harmonieuse et les spectateurs étaient ravis par les différents spectacles offerts, tout cela dégusté avec les spécialités culinaires de la région. C’était une journée inoubliable qui a regroupé toute la communauté locale dans la joie et la bonne humeur.

La tradition de la moule de Bouchot

La fête des Boucholeurs est une tradition vieille de 45 ans qui a lieu chaque année début août dans le village des Boucholeurs en Charente-Maritime. Cette fête est l’occasion de célébrer les moules et les huîtres avec les locaux et les touristes. Selon la légende, cette tradition remonterait à l’époque où un Irlandais nommé Patrick Watson aurait échoué sur les côtes charentaises en 1235. Pour survivre, il aurait fabriqué des filets de pêche accrochés avec des poteaux de bois et aurait constaté que le naissain de moules s’accrochait aux bâtons. Toutefois, il est plus probable que la tradition conchylicole du village des Boucholeurs date de la fin du 19e siècle, lorsqu’un curé aurait lancé l’activité de la culture des moules de Bouchot.

La célébration de la tradition culinaire

La fête des Boucholeurs permet aux nombreux touristes de découvrir la tradition de la culture des moules et des huîtres à travers diverses activités telles que le concours du plus rapide dans l’ouverture des huîtres. C’est l’occasion pour les visiteurs de déguster les produits de la mer locaux et de participer à des compétitions telles que le tir à la corde, la course de vélo ou encore le football dans la vase. Cette année, c’est un Haut-savoyard qui a remporté le concours de l’ouverture la plus rapide des huîtres en déclarant son amour pour ce fruit de mer.

Des activités surprenantes

La fête des Boucholeurs ne se limite pas à la dégustation de produits de la mer, elle offre également la possibilité de participer à des activités insolites. En effet, les visiteurs peuvent pratiquer le tir à la corde ou encore la course de vélo dans la vase. Cette fête est l’occasion de se divertir et de découvrir de nouvelles activités insolites.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA