44 postes pour améliorer la justice en Limousin : les détails à découvrir.

Le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti a annoncé la répartition des postes extra pour les cours d’appel de France prévus par la loi d’orientation du ministère de la Justice pour la période 2023-2027. La loi prévoit la création de 1 500 postes supplémentaires de magistrats et greffiers. La Cour d’appel de Limoges, qui rassemble les tribunaux judiciaires de Brive, Guéret, Limoges et Tulle, recevra au moins 44 postes supplémentaires dont 14 magistrats, 18 greffiers, et 12 attachés de justice d’ici 2027. Cette projection prévoit également une augmentation de 22 % des effectifs en magistrats et 29 % en greffiers pour la période entre 2017 et 2027. Ces renforts seront affectés en priorité à la première instance pour accélérer les procédures. Cette nouvelle arrive à point nommé et a été bien accueillie par les juges, comme Valérie Chaumond, conseillère à la cour d’appel, qui voit dans l’embauche externe un regard nouveau intéressant. Enfin, il revient maintenant aux chefs de cour de déterminer la répartition des postes entre les différents tribunaux du Limousin.

