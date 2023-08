400 000 € inattendus lors d’un achat de chaussures en Aveyron : douanes en alerte.

Deux opérations par les autorités douanières de Millau ont abouti à la saisie de près de 450 000 € chacune, au cours des mois de mai et juin en 2023. Une performance remarquable de la brigade qui n’avait encore jamais égalé un tel exploit depuis ses 18 ans d’existence. Les sommes d’argent étaient soigneusement camouflées dans des boîtes à chaussures, une trouvaille peu commune et surprenante pour les enquêteurs. Ces résultats témoignent du professionnalisme et de la rigueur des responsables de la brigade des douanes de Millau, qui continuent leur lutte acharnée contre la fraude fiscale et autre infractions douanières. Ces actions ont certainement contribué à l’amélioration des recettes fiscales locales et nationales, ainsi qu’à la satisfaction de la population pour la coopération efficace entre les différentes autorités.

Une saisie record d’argent liquide par la brigade des douanes de Millau

La brigade des douanes de Millau a enregistré deux saisies d’argent liquide en mai et juin 2023, pour un total de près de 450 000 €. Ces saisies record sont les plus importantes depuis la création de la brigade il y a 18 ans. La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités criminelles est une des priorités des services douaniers.

De l’argent dissimulé dans des boîtes à chaussures

Lors du contrôle d’un véhicule de location immatriculé en Espagne et effectuant un trajet Espagne-Paris sur l’autoroute A75, les douaniers ont découvert deux boîtes à chaussures cachées dans l’emplacement de la roue de secours. Les boîtes contenaient la somme de 400 100 € en coupures essentiellement de 50 et 100 €, qui n’avaient pas été déclarées. L’argent était d’origine inconnue et a donc été retenu. Le ressortissant britannique qui transportait l’argent a déclaré que cet argent devait servir à l’achat de machines à impression en Pologne.

Saisie record des douanes dans l’Aveyron, les 400.100 euros étaient cachés dans des boîtes à chaussures

•

© Direction Régionale des douanes de Toulouse

Une autre saisie sur l’autoroute A75

Quelques jours plus tard, le 5 juin 2023, les douaniers ont réalisé une autre saisie d’argent sur l’autoroute A75, toujours sur un véhicule effectuant le trajet Espagne/Angleterre. Le chien de service a détecté plusieurs bagages contenant des liasses de billets de 50 € ainsi que 7 g de cannabis. Au total, la somme de 49 750 € a été saisie et les deux ressortissants britanniques ont été arrêtés. La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités criminelles est une des priorités des services douaniers de la direction de Toulouse de la douane française, tout comme la lutte contre la contrebande de tabac et le trafic de produits stupéfiants.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA