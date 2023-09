40 bolides insensés et une foule immense en Isère pour la Coupe de France de caisses à savon

Le dimanche 27 août dernier, un événement des plus singuliers s’est déroulé dans les rues de Sérézin-de-la-Tour, en Isère. En effet, quarante véhicules hors du commun ont pris d’assaut les routes de la ville à l’occasion de la Coupe de France de caisses à savon folkloriques. Des bolides déjantés, tous plus originaux les uns que les autres, ont dévalé les pentes de la ville sous les yeux émerveillés de milliers de spectateurs venus des quatre coins du pays. L’ambiance conviviale qui régnait sur place a permis à chacun de soutenir les différentes équipes en toute sérénité et sans aucune animosité. N’est-ce pas ce que l’on appelle l’esprit sportif ?

Un parcours acrobatique

Les équipes participantes avaient pour défi de réaliser un parcours exigeant, relativement physique et technique. Les véhicules, qui n’utilisent ni moteur ni volant, sont équipés d’un simple frein et se déplacent grâce à la poussée de leur équipage. Les équipages ont présenté des voitures créatives et originales, comme une caisse en forme de toilettes publiques ou encore un véhicule élaboré à partir de carton et de pièces de récupération. Certains véhicules étaient dotés de siège éjectable comme le célèbre avion de la mythique scène de Top Gun.

Des engins improbables

Les équipages ont présenté des voitures créatives et originales, comme une caisse en forme de toilettes publiques ou encore un véhicule élaboré à partir de carton et de pièces de récupération. Tous les engins étaient personnalisés et reflétaient la passion des constructeurs pour la compétition. Les gagnants ont reçu des trophées d’or, d’argent et de bronze en fonction de leur créativité et de leur qualité.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA