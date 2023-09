3 hommes condamnés et emprisonnés pour cambriolages d’EHPAD en Bretagne.

Un groupe spécialisé dans les cambriolages de coffres-forts réservés à des maisons de retraite a récemment perpétré une douzaine de vols en Bretagne et dans la région Centre-Val de Loire. Suite à une enquête menée par les forces de l’ordre, la bande a été arrêtée et emprisonnée le vendredi 1er septembre, après avoir avoué le forfait. Pour leur implication, les malfaiteurs ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de trois ans. Les sommes volées lors de ces braquages se montent à hauteur de 15 000 euros en espèces et de 65 000 euros en objets hétéroclites.

Des cambrioleurs spécialisés dans les maisons de retraite

Trois cambrioleurs ont été arrêtés et placés en garde à vue le 28 août dernier, pour leur implication dans douze cambriolages de maisons de retraite en Bretagne et dans le Centre-Val de Loire. Leur stratégie consistait à viser des maisons de retraite isolées repérées sur Internet, de nuit, pour dérober des coffres-forts contenant de l’argent liquide, des bijoux et des moyens de paiement. Pendant leur perquisition, les enquêteurs ont trouvé 72 bijoux dissimulés dans des pieds de lit, ainsi que plus de 3.000 euros en espèces. Le préjudice subi par les maisons de retraite a été chiffré à 15.000 euros en espèces et 65.000 euros d’objets divers.

Un dernier vol fatal aux cambrioleurs

Suite au cinquième vol commis dans une maison de retraite, les enquêteurs en charge de l’affaire ont réussi à lier les cinq cambriolages et à remonter la piste des voleurs. Les relais téléphoniques et l’étude des factures téléphoniques ont permis de présumer la participation des titulaires des lignes téléphoniques dans les différents cambriolages. Les voleurs ont été interpellés et placés en garde à vue avant d’avouer leur implication dans l’ensemble des douze cambriolages.

Trois ans de prison

Les trois cambrioleurs de nationalité roumaine ont été condamnés chacun à une peine de trois ans de prison et deux d’entre eux ont également été interdits de territoire pendant dix ans, n’ayant aucune attache familiale en France.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA