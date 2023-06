24h du Mans : 100 ans de la course mythique célébrés

Le départ des 24h du Mans sera lancé le samedi 10 juin à 16h. Ce rassemblement de voitures de course célèbre en 2021 son centenaire. Plongée visuelle dans cet événement incontournable.

Des automobiles engagées dans une compétition effrénée et des conducteurs qui se succèdent toutes les quatre heures… Voilà le secret du succès des 24h du Mans. Cette année, on célèbre le centenaire de cet événement qui fait vibrer les rues de la ville. La course débutera le samedi 10 juin. Tout a commencé en 1923, avec 33 pilotes qui s’affrontaient sous une pluie torrentielle. A l’époque, l’objectif de cette compétition était de vérifier la fiabilité des voitures sur une longue durée. La première retransmission télévisée a eu lieu en 1954 et depuis, l’engouement ne cesse d’augmenter, attirant toujours plus de public.

Des automobiles roulant à 300 km/h

Cette course est l’une des plus célèbres notamment grâce aux stars qui y participent. L’acteur Paul Newman a concouru en 1979, Patrick Dempsey a également enfilé sa combinaison dans les années 2000, et en 2016, Brad Pitt et Jackie Chan ont fait sensation en venant simplement assister à l’événement. Mais les vrais héros de cette compétition sont les voitures qui peuvent atteindre des vitesses de plus de 300 km/h. Le circuit s’étend sur 13 kilomètres, avec 38 virages et une ligne droite mémorable. Ce tracé mythique a été le théâtre de nombreux accidents et a souvent été mis en lumière dans le cinéma.