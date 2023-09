2022 : Des scientifiques se mobilisent pour sauver le plus grand glacier des Alpes italiennes en détresse

Depuis déjà quatre ans, une association italienne spécialisée dans la protection de l’environnement a œuvré à travers des « caravanes » composées de scientifiques et de militants sur les glaciers des Alpes afin de sensibiliser les populations aux conséquences néfastes du réchauffement climatique. Ces expéditions ont largement permis de mettre en lumière la gravité de la situation, notamment sur le plus grand glacier du pays, l’Adamello, qui subit une perte moyenne de 15 mètres par an. Malgré les efforts colossaux déployés par les membres de cette organisation, il est impératif et urgent de poursuivre le combat face à l’urgence climatique que connaît notre monde. Car, n’en doutons pas, notre planète ne survivra pas à notre indifférence et notre inaction.

Un géant de glace menacé de disparaître

Le réchauffement climatique a un impact sur les glaciers, entraînant la fonte de la glace. L’Adamello, le plus grand glacier des Alpes italiennes, ne fait pas exception à cette règle et risque de disparaître avant la fin du siècle. Depuis la fin du XIXe siècle, le glacier a perdu près de 2,7 km et le front du glacier recule rapidement. En effet, en 2022, le glacier a reculé de 139 mètres en raison des défavorables conditions atmosphériques. Le manque de neige et les températures de l’été, de plus en plus long, ne permettent pas au glacier de se reconstituer, en plus de sa fragmentation rendue possible par le réchauffement.

Une Caravane pour sensibiliser les autorités et la population aux conséquences du réchauffement

Pour alerter sur les conséquences du réchauffement climatique sur les glaciers, l’association Legambiente lance depuis quatre ans des « caravanes » de militants et de scientifiques sur les glaciers des Alpes italiennes. L’objectif est de sensibiliser les autorités et la population aux dangers du réchauffement climatique sur l’environnement. Dans ces caravanes, les participants descendent sur les glaciers pour constater les changements et constater l’importance de prendre des mesures d’urgence pour limiter l’impact climatique.

Un avertissement alarmant

Les impacts du réchauffement climatique dans les Alpes italiennes sont importants et peuvent entraîner des conséquences lourdes. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) prévoit une augmentation des températures entre 1 et 3 degrés Celsius en 2050 dans la région des Alpes. À la fin du siècle, cela pourrait atteindre 3 à 6 degrés Celsius, accélérant la fonte des glaciers du massif, et notamment celui de l’Adamello, qui risque de disparaître avant la fin du siècle. La fonte du glacier Adamello a également révélé la fâcheuse présence de munitions ou de débris datant de la Première Guerre mondiale, qui seront également dispersés dans l’environnement si le glacier continue de fondre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA