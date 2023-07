20 ans de folie musicale au Festival Au Fil du son à Civray

Du 27 au 29 juillet prochain, la petite ville de Civray située dans le département de la Vienne, accueillera pour la 20ᵉ fois consécutive le célèbre festival Au Fil du son. Cette année, ce ne sont pas moins de 30 000 festivaliers qui sont attendus pour assister à une expérience musicale effervescente. En effet, le festival est un événement partenaire de La Pause Info Nouvelle-Aquitaine et cela lui permet d’attirer des artistes renommés venus de tous horizons. Cette 20ᵉ édition s’annonce donc exceptionnelle avec une programmation musicale d’exception qui ravira tous les festivaliers présents. Le festival Au Fil du son est donc devenu un événement incontournable de la région, à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique en quête de découvertes et de moments inoubliables.

Au Fil du son : la 20ème édition incontournable de l’été à Civray

Une programmation éclectique et renommée

Le festival Au Fil du son est de retour pour sa 20ème édition du 27 au 29 juillet 2023 à Civray, en Nouvelle-Aquitaine. Avec plus de 30 000 festivaliers attendus cette année, l’événement partenaire de La Pause Info Nouvelle-Aquitaine offre une expérience musicale captivante et éclectique. Des artistes français et internationaux issus de tous les genres musicaux sont au rendez-vous, de la pop à l’électro en passant par le rock et le hip-hop. La programmation 5 étoiles regroupe des têtes d’affiche telles que Izïa, M, Angèle, Adé, Vladimir Cauchemar, Shaka Ponk, Suzane, Miel de Montagne, Ladaniva, SDM et Lorenzo, pour ne citer que quelques exemples.

Comment se rendre au festival ?

Pour venir au festival Au Fil du son à Civray, il est possible de prendre des navettes départementales au départ de la gare de ST-SAVIOL située à 6km de Civray. Le trajet coûte 2€ et tous les horaires sont disponibles sur le site civraisienpoitou.fr/transports-en-commun. Pour réduire l’impact carbone, l’organisation encourage les festivaliers à utiliser le covoiturage ou la voiture. De plus, étant situé en plein cœur du centre-ville de Civray, tous les commerces de proximité sont accessibles à pied.

Un événement unique pour profiter de la scène musicale française et internationale

Le festival Au Fil du son rassemble des artistes renommés pour une expérience musicale inoubliable au bord de la Charente. Avec sa programmation éclectique et sa 20ème édition qui

