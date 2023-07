20 ans de construction insolite façon Palais du Facteur Cheval en Aveyron : Fêtons ça ce week-end !

Depuis près de deux décennies maintenant, Saint-Sever du Moustier se distingue de manière singulière par une construction des plus insolites, qui ne cesse d’évoluer au gré des créations artistiques et des ateliers ouverts au public. Niché au cœur d’une campagne verdoyante, l’édifice étonne les visiteurs par son architecture hors du commun, et par son atmosphère saisissante. Et c’est ainsi qu’à l’occasion du week-end du 14 juillet prochain, l’association « Les Nouveaux Troubadours » convie les passionnés de belles pierres et d’art contemporain à célébrer le vingtième anniversaire de cette étonnante bâtisse, dont l’allure, quelque peu fantasque, n’est pas sans rappeler le célèbre Palais du Facteur Cheval. Une occasion unique de plonger avec délice dans l’univers fascinant de la création, et de découvrir toutes les facettes d’un lieu hors du commun, qui ne laisse personne indifférent.

La Construction Insolite de Saint-Sever du Moustier : 20 ans de créations artistiques

Un édifice en constante évolution

Depuis 2003, la Construction Insolite de Saint-Sever du Moustier s’est agrandie au fil des années grâce aux créations artistiques et aux ateliers ouverts au public. Pol Lemétais, directeur de l’association Les Nouveaux Troubadours, se souvient des débuts : « Au départ, il n’y avait rien. On a démarré par les fondations, puis on a construit tout ça. » Vingt ans plus tard, l’édifice est devenu une œuvre collective, où plus de 2000 personnes ont participé à la création d’œuvres en pierre sculptée, fer forgé, mosaïque ou céramique.

Un week-end de festivités

Pour célébrer les 20 ans de la Construction Insolite, l’association Les Nouveaux Troubadours organise un week-end de festivités les 14 et 15 juillet 2023. Au programme : des ateliers artistiques, des concerts, des spectacles et une exposition au Musée des Constructions retraçant l’histoire de ce projet fou. Deux ouvrages seront également présentés : « Au commencement, il n’y avait rien ! », qui retracera l’aventure des bâtisseurs, et une bande dessinée intitulée « Machine insolite », proposant un regard décalé sur la vie de la Construction Insolite.

Lieu touristique insolite

La Construction Insolite est devenue une référence dans les guides touristiques insolites. Les visiteurs peuvent y voir des œuvres cachées qui échappent même à certains participants du projet. Agathe Camili, qui encadre les stages de céramique sur le site, affirme qu’il faut revenir plusieurs fois pour tout voir. Avec la célébration de son 20ème anniversaire, la Construction Insolite continue de grandir et de fasciner les visiteurs.

