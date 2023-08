2 blessés suite à la chute d’une branche à Aix-en-Provence lors de vents violents

Lors de cet après-midi venteux dans les Bouches-du-Rhône, deux femmes ont vécu une expérience qui restera gravée dans leur mémoire. Alors qu’elles voyageaient dans un bus, une branche d’arbre est tombée et les a blessées. Cet événement inattendu s’est produit près du quartier historique de la ville d’Aix, là où le charme d’antan attire les promeneurs en quête de découverte. Malheureusement pour ces deux voyageuses, leur journée a pris une tournure plus dramatique. On ne peut que regretter que la force des vents ait entraîné cet accident, mais la nature reste imprévisible et peut parfois nous réserver quelques surprises.

Blessures causées par une branche d’arbre dans un bus

Deux femmes ont été blessées par une branche d’arbre tombée sur un bus, cet après-midi, près du quartier de la vieille ville d’Aix. Cet accident est lié aux vents violents qui balayent les Bouches-du-Rhône.

Le 28 août, alors que d’importantes rafales agitent la région Paca, deux femmes ont été blessées par la chute d’une branche sur un bus, près du centre-ville d’Aix-en-Provence. L’une des deux a été plus sérieusement blessée avec une déformation d’un membre inférieur et des douleurs laissant penser à une possible fracture de la jambe. Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus rapidement et sa vie n’est pas en danger. Elle a été conduite à l’hôpital pour des soins ultérieurs. Les vents forts ont causé une quarantaine d’interventions pour les pompiers des Bouches-du-Rhône pour des tuiles ou des branches envolées. Le département est en vigilance jaune depuis ce jour avec des vents jusqu’à 122 km/h près de La Ciotat.

Déjà près de quarante interventions du SDIS

Un témoin présent sur les lieux a décrit la situation à La Provence, en expliquant que : « J’ai entendu un gros bruit, puis j’ai vu la petite tomber. C’est comme si elle avait été poussée par la branche. Sa tête est venue frapper contre la vitre du bus. La vitre a éclaté. » Météo-France a prévu que le vent soufflera encore très fort cette nuit ainsi que mardi sur le département. La vigilance reste de mise.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA