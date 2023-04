19 avril 2023 : Anne-Marie Revol partage 3 idées de livres amusants à dévorer en 3 minutes

Découvrez, en l’espace de trois minutes, trois suggestions de livres que vous pourrez dévorer tout en vous divertissant !

Le dernier numéro du Marque Page présente plusieurs nouveautés littéraires : tout d’abord, l’auteur qui a partagé ses quatre photos est un ingénieur-physicien de formation, et Laurette Derthe, libraire parisienne, a été séduite par le premier roman de Meryem Alqamar, Insolations, publié aux Editions du commun. De leur côté, les instagrammeurs ont repéré L’allègement des vernis de Paul Saint Brice et en sont ravis !

Un quiz pour découvrir un écrivain aux multiples talents…

L’écrivain que nous cherchons est né en 1948 à Ankara, dans une famille bourgeoise, juive mais laïque. Après avoir acquis la nationalité suisse, il a exercé divers métiers : ingénieur physicien, homme d’affaires et consultant en stratégie. Respecté pour son mécénat, il préside aujourd’hui plusieurs fondations qui promeuvent la culture et la paix entre les peuples et est ambassadeur de bonne volonté auprès de l’Unesco depuis 2012. Sa carrière littéraire, commencée en 1997, est jalonnée de succès, couronnée par le prix Jean Giono en 2011. À partir de ses blessures d’enfance, il a su écrire des ouvrages introspectifs, tendres et touchants qui touchent un large public. Son dernier livre, publié chez Grasset, est cependant différent : bien qu’agnostique, l’auteur y exprime son admiration pour Jésus de Nazareth. Un ouvrage rare et érudit, dont la philosophie pourrait être résumée par ces mots d’Astrid de Larminat, journaliste au Figaro : « Bienheureux les bâtards et les exclus qui ont les idées et le cœur larges. »

Insolations : le coup de cœur d’une libraire…

Laurette Derthe, libraire à Un livre et une tasse de thé, nous conseille vivement Insolations, premier roman de la poétesse franco-algérienne Meryem Alqamar (Editions du commun). Dans ce livre, l’auteure, en colère, s’adresse à sa thérapeute et évoque son enfance entre la France et l’Algérie, son rapport à son père, à sa famille, à son corps marqué par des violences, et l’ambiguïté des liens affectifs teintés de violence qui l’ont marquée. Insolations est un texte poétique, bouleversant et à la plume incisive, qui affirme la place de l’auteure dans le monde sans compromis ni dissimulation.

Le coup de cœur des bookstagrammeurs : Joconde et vernis!

Avant l’ouverture du Festival du livre de Paris le 21 avril, qui met notamment à l’honneur l’influence des réseaux sociaux dans la pratique de la lecture, les instagrammeurs ont été conquis par L’allègement des vernis de Paul Saint Bris (Philippe Rey éditeur). Ce premier roman drôle, virtuose et astucieux raconte l’histoire d’Aurélien, directeur du département peintures au Louvre, qui doit partir à la recherche d’un homme audacieux pour s’attaquer au chef-d’œuvre de Léonard de Vinci. Les retours des lecteurs sont enthousiastes : « @delphineolympe a apprécié cette quête qui nous emmènera en Toscane à la recherche d’un restaurateur mystérieux et excentrique », tandis que « @kentin6 a été séduit par ce roman hyper documenté et instructif qui m’a plu de bout en bout et ne ressemble à aucun autre ! » selon @marjo_lit_et_rit. Alors, qu’attendez-vous pour le découvrir ?