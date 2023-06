« 17 compagnies aériennes accusées par l’association CLCV de tromper sur le bilan carbone »

Un total de 22 organisations ont porté plainte contre des entreprises de transport aérien pour des méthodes commerciales fallacieuses. Le délégué général de CLCV, François Carlier, a critiqué jeudi sur Franceinfo les additions suggérées pour l’utilisation de « carburant écologique » qui « n’est actuellement pas disponible dans le secteur aérien ».

« Les compagnies aériennes laissent entendre aux consommateurs qu’ils vont finalement compenser leur empreinte carbone », a dénoncé jeudi 22 juin sur Franceinfo François Carlier, délégué général de l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV). Cette dernière fait partie des 22 associations de défense des consommateurs européennes issues de 18 pays, membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui ont porté plainte auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes, dont Air France-KLM, pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses envers les consommateurs.

Selon François Carlier, « le transport aérien propose des suppléments qui peuvent être très élevés » pour des « carburants verts » qui « n’existent pas encore dans le secteur aéronautique ». En réalité, ces suppléments financent « la recherche et le développement » sur les carburants durables, une pratique qu’il juge « douteuse ».

Franceinfo : Pourquoi avez-vous porté plainte ?

François Carlier : Le transport aérien ne se contente pas de dire que son activité est verte et écologique, ce qui est déjà un problème en soi pour le secteur de l’aviation, mais il propose également sur les billets d’avion de payer un supplément vert pour récompenser un engagement écologique. Ce supplément peut atteindre des montants très élevés et soutenir une pratique assez douteuse, à savoir les carburants durables. En réalité, ces carburants n’existent pas encore dans le secteur aéronautique, ils sont en cours de recherche et développement et, lorsqu’ils existeront, ils ne représenteront qu’une petite quantité. Le transport aérien propose donc des suppléments qui peuvent être très élevés.

« Sur un Paris-New York à 1 000 euros aller-retour au mois de juillet pour un billet, on peut prendre un supplément vert à 31 euros, mais aussi à 156 euros, mais aussi à 623 euros. La personne aura vraiment l’impression d’annuler complètement l’impact CO2 de son trajet, alors que ce carburant durable n’est vraiment pas crédible », dénonce François Carlier, délégué général de la CLCV, sur Franceinfo.

Ce n’est donc pas possible de payer pour réduire son bilan carbone ?

Exactement. En fait, les compagnies aériennes laissent croire aux consommateurs qu’ils vont finalement compenser leur empreinte carbone, alors que ce n’est pas le cas. Ils vont simplement contribuer à financer la recherche et développement de la compagnie aérienne. Certes, l’investissement dans la recherche et développement est une bonne chose, mais ce n’est pas la même chose que de demander de l’argent pour réellement consommer de manière écologique. Lorsqu’on achète une tomate bio, il s’agit d’une production conforme au cahier des charges du secteur biologique. Ici, il s’agit simplement d’argent versé à la compagnie aérienne principalement pour la recherche et le développement.

Allez-vous également porter plainte contre Emmanuel Macron qui a fait la promotion de l’avion vert au Salon du Bourget ?

Il est normal de réfléchir sur l’avion vert et de se positionner du point de vue industriel et entrepreneurial. Cependant, dès lors que cela touche à l’espace commercial du consommateur, cela pose un problème. La question de la pratique commerciale trompeuse se pose, et c’est pour cette raison que nous avons saisi l’organe de contrôle de la Commission européenne.