150 postes saisonniers à pourvoir pour l’entretien des routes en Savoie.

Cet hiver, le département de la Savoie offre une opportunité d’emploi intéressante pour tous ceux qui cherchent une expérience de travail saisonnier. En effet, 150 postes sont disponibles pour l’entretien des routes. Une chance unique pour quiconque souhaite s’impliquer activement au maintien et à la sécurité du réseau routier savoyard. Ce type d’emploi requière de la rigueur et une certaine endurance physique, mais la satisfaction de voir le fruit de son travail est un réel atout pour les candidats motivés. Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas que la date limite de candidature est fixée au 15 novembre prochain. Soyez rapide et ne manquez pas l’opportunité de rejoindre l’équipe de la Savoie cet hiver.

Pour l’entretien des routes : 150 postes de saisonniers à pourvoir en Savoie

Le département de la Savoie recherche actuellement 150 saisonniers pour effectuer l’entretien et la sécurisation de ses routes départementales, qui s’étendent sur plus de 4 000 km. Ces postes sont répartis dans toutes les maisons techniques du territoire. Bien que les effectifs soient restés identiques à ceux des années précédentes, le recrutement est de plus en plus difficile ces dernières années. En Maurienne, par exemple, 20 saisonniers sont nécessaires. La date limite pour postuler est le 15 novembre.

Des contrats de 3 à 5 mois pour diverses missions

Les contrats proposés vont de 3 à 5 mois et comprennent différentes missions, telles que le salage et le déneigement des routes, l’entretien courant, l’élagage, le balisage, et la signalisation des chantiers temporaires. Les saisonniers pourront également intervenir en urgence pour rétablir la viabilité des réseaux ou effectuer des patrouilles de surveillance des routes.

Des compétences en travail d’équipe et en extérieur requises

Outre la capacité de travailler en équipe, les saisonniers devront faire preuve d’autonomie, d’adaptation et d’appréciation pour le travail en extérieur. Les débutants sont les bienvenus pour ces postes de saisonniers et des solutions de logement sont proposées. La date limite des candidatures est fixée au 15 novembre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA