140 tatoueurs s’apprêtent à enflammer Rennes avec un salon envoûtant dédié aux tatouages !

En avril 2024, Rennes accueillera la toute première édition du salon Les Jours de l’Encre. Ce rendez-vous inédit rassemblera plus de 140 artistes et tatoueurs venus de tous horizons pour offrir aux visiteurs une expérience unique en son genre. Vous êtes curieux de découvrir cet événement new-look et vous voulez voir comment y assister ? Suivez le guide ! Nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour ne rien manquer de cet événement d’exception. Fromage, pain et café inclus !

Le salon Les Jours de l’Encre à Rennes en 2024

Le salon Les Jours de l’Encre se tiendra pour la première fois au Couvent des Jacobins de Rennes les 20 et 21 avril 2024. Plus de 140 artistes et tatoueurs de France et d’ailleurs seront réunis pour l’évènement axé sur l’encre comme élément d’expression. Les visiteurs pourront rencontrer les artistes, échanger avec eux, assister à des ateliers et repartir avec des créations ou des tatouages.

Rencontrer et échanger avec les artistes

Avec plus de 95 artistes tatoueurs et 40 artistes, Les Jours de l’Encre seront l’occasion de découvrir la vision et la passion des artistes tatoueurs. L’évènement permet également de participer à des ateliers de tatouage et d’encre. Les visiteurs pourront repartir avec des créations, des illustrations et même des tatouages.

Comment y participer ?

Les réservations peuvent être effectuées à l’avance en cliquant sur le site web de l’évènement. Les billets « pass journée » sont proposés à 12€ et les « pass week-end » sont à 18€. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Les horaires d’ouverture sont de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Des informations pratiques sont également fournies pour l’accès au lieu de l’évènement.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA